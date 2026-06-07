Пашинян: сельхозпродукция из Армении будет экспортироваться в ЕС без пошлин

Сельхозпродукция из Армении будет экспортироваться в Евросоюз без таможенных пошлин. Об этом рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

«Европейский союз стал новым экспортным направлением. В телефонном разговоре со мной председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала одну очень важную информацию: сельскохозяйственная продукция республики будет экспортироваться в Европейский союз без таможенных пошлин», — отметил господин Пашинян (цитата по «Арменпресс»).

Также политик отметил, что госпожа фон дер Ляйен сообщила о выделении Армении срочной поддержки в размере 50 миллионов евро для субсидирования проблем, связанных с экспортом сельскохозяйственной продукции. По его словам, все страны-члены ЕС становятся новыми экспортными направлениями для Армении.

4 июня замглавы российского МИДа Михаил Галузин заявил, что Россия не собирается оплачивать последствия шагов Армении к евроинтеграции. По словам господина Галузина, Армения заявляет о приверженности сотрудничеству по ЕАЭС, однако предпринимает законодательные шаги для вступления в ЕС. Из-за этого у Москвы к Еревану появляются «серьезные вопросы», отметил замминистра.