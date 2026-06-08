Выдачи розничных кредитов в мае выросли на 2%

В мае 2026 года объем выдачи розничных кредитов составил 993,8 млрд руб., следует из предварительных данных Frank RG. Это только на 2% больше результатов апреля, но почти в полтора раза выше показателя годовой давности.

Опережающими темпами росли выдачи кредитов наличными. За прошедший месяц они достигли 480 млрд руб., превысив апрельский результат на 9%. Это лучший месячный показатель в сегменте с августа 2024 года. При этом рост объемов был обеспечен увеличением количества выдач на 13%, до 2,46 млн.

Объемы автокредитования также показали рост после апрельского снижения. По данным Frank RG и «Автостата», в мае было выдано более 111 тыс. кредитов (+3%) на сумму почти 173 млрд руб. (+6%). К росту объемов привело и увеличение среднего размера кредитам — на 3%, до 1,55 млн руб., максимума за десять лет.

Ипотека в прошедшем месяце показала снижение объемов выдачи на 9%, до 321,6 млрд руб. Количество выданных ипотечных кредитов сократилось на 12%, до 71,7 тыс. Сокращение затронуло как рыночные программы, так и льготную ипотеку, на что повлияли сохраняющиеся высокие ставки, рост цен на жилье и ужесточение условий выдачи по «Семейной ипотеке»

Дарья Загайнова