Кредиты на пониженной передаче

В апреле сегмент автокредитования показал снижение впервые с января. В денежном выражении выдачи сократились по сравнению с мартом на 5%, в количественном — на 3%. Этому отчасти способствовали новые правила оценки заемщиков, а также высокая база марта. Однако в годовом выражении объем выданных в апреле автокредитов показал рост на 43%, что говорит об общем восстановлении сегмента, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Апрель 2026 года показал снижение выдач автокредитов впервые с января, следует из данных Frank RG и «Автостата». Всего в апреле было выдано 108 тыс. автокредитов на общую сумму 162 млрд руб., это ниже мартовских показателей на 3% и 5% соответственно. В целом все сегменты розничного кредитования сильно замедлили темпы роста или вовсе показали отрицательный результат. В итоге объем выдачи кредитов физическим лицам в апреле увеличился только на 4% после взрывного роста на 24% в марте.

Во многом снижение выдач объясняется очередным ужесточением требований ЦБ к оценке дохода заемщиков. По новым правилам, вступившим в силу 1 апреля 2026 года, внутренние модели банков, ориентировавшиеся, в частности, на ежемесячные расходы заемщика, больше не применяются, а подтвердить дополнительный доход (например, по вкладам или ценным бумагам) можно только с помощью справок.

Средний размер автокредита в апреле впервые с января сократился на 2%, до 1,5 млн руб. При этом основной вклад внесли кредиты на машины с пробегом.

По ним средний размер кредита опустился ниже 1,39 млн руб., в то время как на новые машины показатель держится выше отметки 1,53 млн руб. с июля 2025 года. «Ценовой коридор от 1 млн до 3 млн руб. остается основой спроса»,— отмечает руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. По данным ВТБ, почти 70% кредитов в сегменте новых машин оформляются в этом ценовом диапазоне, а для б/у показатель составляет около 64% сделок.

Эксперты и участники рынка объясняют снижение в апреле высокой мартовской базой, когда вместе сложились несколько стимулирующих выдачи факторов.

По данным Frank RG и «Автостата», в марте фиксировался резкий всплеск автокредитования, по сравнению с февралем объем выдач увеличился на 48%, до 172 млрд руб., а количество выданных кредитов — на 47%, до 111 тыс.

Независимый эксперт в автокредитовании Станислав Сухов объясняет мартовский всплеск закрытием квартальных планов финансовых организаций, что привело к активизации банков, значительно снизивших уровень одобрений ранее и «недобравших» выдач в январе—феврале. По данным Национального бюро кредитных историй, в марте доля отказов в сегменте автокредитования опустилась ниже 79%, что стало минимальным показателем с октября 2025 года. При этом «в апреле доля отказов и процент одобрения по автокредитам находятся на уровне марта», добавляет ведущий аналитик Frank RG Максим Маслий.

Другим фактором стало ужесточение утильсбора, считают эксперты. С 1 апреля в силу вступили новые правила его расчета для автомобилей, импортируемых из стран ЕАЭС (Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Армении), в целях создания единой формулы для всех поставщиков и предотвращения занижения таможенной стоимости транспортного средства (см. “Ъ” от 13 февраля). Кроме этого, в марте реализовался отложенный спрос января и февраля, замечает директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич. Дополнительно его простимулировало возобновление некоторыми брендами своих программ субсидирования (см. “Ъ” от 16 апреля).

Однако по сравнению с результатами апреля 2025 года объем апрельских выдач увеличился на 43%, что говорит о продолжающемся восстановлении автокредитования, считают в НРА. Смягчение ДКП и вероятное снижение ставок будут стимулировать дальнейшее восстановление автокредитования, особенно в сегменте б/у машин, считает начальник управления развития продаж автокредитования ОТП-банка Андрей Залиш. «В ближайшие месяцы и до конца года мы точно увидим увеличение сроков выдаваемых автокредитов, так как некоторые банки начали вводить девяти- и десятилетние программы»,— замечает руководитель управления «Автокредитование» Т-Банка Кирилл Бакулин. На финансовом маркетплейсе «Банки.ру» такие программы предлагают, в частности, Кредит Европа банк, Авто Финанс банк, Азиатско-Тихоокеанский банк и «Уралсиб».

Дарья Загайнова