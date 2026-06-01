В последние весенние выходные от атак ВСУ в Черноземье пострадали пять человек

За прошедшие выходные, 30–31 мая, ударам ВСУ в Черноземье подверглись Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Орловская области. Это следует из данных Минобороны. По сообщениям местных властей, в результате были ранены пять мирных жителей.

Четверо пострадавших установлены в Белгородской области. По данным врио губернатора Александра Шуваева, они получили ранения в Белгородском, Борисовском и Грайворонском округах. Один из граждан госпитализирован. Всего за два дня ВСУ атаковали регион 113 раз. Над областью сбили 123 беспилотника. Установлено 12 сбросов взрывных устройств с дронов и 12 обстрелов из артиллерии, реактивных систем залпового огня и с помощью авиации.

В Курской области за выходные в результате атак ВСУ пострадал один человек: 62-летняя женщина получила ранения при ударе БПЛА во Льговском районе. В областной больнице у нее диагностировали минно-взрывную травму и термический ожог левой стопы. Также были повреждены корпус недействующей школы, девять частных домов, три квартиры и автомобиль. Горело здание недействующего почтового отделения. С 9:00 30 мая до 9:00 1 июня над Курской областью уничтожили 203 беспилотника. Зафиксировано 30 сбросов взрывных устройств с дронов и 182 артиллерийских обстрела.

По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, за выходные над регионом уничтожили 45 беспилотников. В ночь на 30 мая в одном из муниципалитетов горел гараж с транспортным средством, в другом — обломками дронов были повреждены пять частных домов, несколько хозпостроек. Кроме того, обрушился гараж с легковым автомобилем. В ночь на 31 мая разрушения получил частный дом. Пострадавших нет.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о ликвидации над регионом пяти БПЛА. Последствий не обнаружено. Также 30 мая в области действовала ракетная опасность с 19:26 до 19:50.

Липецкие власти не раскрыли подробности атак.

На выходных 23–24 мая ВСУ также атаковали все регионы Черноземья, за исключением Тамбовской области. В результате два человека погибли и десять пострадали.

Алина Морозова