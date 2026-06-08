В Белгородской области за сутки от атак ВСУ погиб человек, еще пятеро ранены
При атаках ВСУ за сутки погиб белгородец, еще пять ранены, включая подростка
За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 68 раз. В результате погибла одна мирная жительница, еще пять человек пострадали, в том числе подросток. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным регионального оперштаба, мирная жительница получила смертельные ранения от удара дрона по автомобилю в селе Ближнее Белгородского округа. Ее супруг пострадал. Он доставлен в городскую больницу №2 Белгорода. Также в селе Ясные Зори в результате детонации дрона ранен мужчина.
В Грайворонском округе в селе Дунайка вследствие атаки дрона на частный дом ранен 14-летний подросток. Его транспортировали в детскую областную клиническую больницу.
В Прохоровском округе в поселке Прохоровка из-за удара беспилотника по территории коммерческого объекта получил ранения мирный житель. Он продолжает лечение амбулаторно.
В Яковлевском округе в хуторе Жданове в результате детонации беспилотника пострадал еще один человек. Он тоже лечится дома.
Также вчера за медицинской помощью обратились три мирных жителя, в том числе 13-летний подросток, которые получили акубаротравмы из-за детонации дрона в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа 6 июня. Все продолжают лечение амбулаторно.
Ударам ВСУ за прошедшие сутки также подверглись Белгород, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Краснояружский, Ракитянский и Шебекинский округа. Всего зафиксировано девять случаев применения со стороны Украины артиллерии и РСЗО. Кроме того, с БПЛА пять раз осуществлялся сброс взрывных устройств.
Сутками ранее в Белгородской области от атак ВСУ пострадали девять человек, в том числе ребенок.