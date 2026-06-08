В Белгородской области за сутки от атак ВСУ погиб человек, еще пятеро ранены

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 68 раз. В результате погибла одна мирная жительница, еще пять человек пострадали, в том числе подросток. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным регионального оперштаба, мирная жительница получила смертельные ранения от удара дрона по автомобилю в селе Ближнее Белгородского округа. Ее супруг пострадал. Он доставлен в городскую больницу №2 Белгорода. Также в селе Ясные Зори в результате детонации дрона ранен мужчина.

В Грайворонском округе в селе Дунайка вследствие атаки дрона на частный дом ранен 14-летний подросток. Его транспортировали в детскую областную клиническую больницу.

В Прохоровском округе в поселке Прохоровка из-за удара беспилотника по территории коммерческого объекта получил ранения мирный житель. Он продолжает лечение амбулаторно.

В Яковлевском округе в хуторе Жданове в результате детонации беспилотника пострадал еще один человек. Он тоже лечится дома.

Также вчера за медицинской помощью обратились три мирных жителя, в том числе 13-летний подросток, которые получили акубаротравмы из-за детонации дрона в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа 6 июня. Все продолжают лечение амбулаторно.

Ударам ВСУ за прошедшие сутки также подверглись Белгород, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Краснояружский, Ракитянский и Шебекинский округа. Всего зафиксировано девять случаев применения со стороны Украины артиллерии и РСЗО. Кроме того, с БПЛА пять раз осуществлялся сброс взрывных устройств.

Сутками ранее в Белгородской области от атак ВСУ пострадали девять человек, в том числе ребенок.

Кабира Гасанова