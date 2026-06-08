Два человека погибли и два пострадали при ударах ВСУ по Курской области за сутки

В Курской области за прошедшие сутки из-за атак ВСУ погибли два тракториста и пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Механизаторы получили смертельные ранения в селе 1-е Панино Медвенского района. Они работали на одном тракторе, когда в поле взорвался беспилотник. Оба мужчины скончались на месте атаки.

На хуторе Фонов Рыльского района БПЛА атаковал многоквартирный дом, из-за чего горела его кровля. В результате 46-летняя женщина получила сотрясение головного мозга и акубаротравму. После оказания медпомощи ее отпустили на амбулаторное лечение. Семеро жильцов атакованного дома временно разместились у родственников.

В селе Ивановское Рыльского района дрон ударил по остановке у автовокзала. Из-за этого 46-летний мужчина получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и рваную рану виска. Его доставили в областную больницу. На месте атаки поврежден грузовик.

Также из-за ударов ВСУ в селе Вишнево Беловского района поврежден кузов грузового автомобиля, в селе Илек того же муниципалитета — три машины.

По данным господина Хинштейна, с 9:00 7 июня до 9:00 8 июня над Курской областью ликвидировали 163 беспилотника различного типа. Также установлены 20 сбросов взрывных устройств с дронов и 51 артиллерийский обстрел.

Алина Морозова