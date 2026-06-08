У Захара Прилепина закончился контракт на СВО

У писателя Захара Прилепина закончился контракт с Добровольческим корпусом Минобороны России. Об этом господин Прилепин рассказал «РИА Новости».

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Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Писатель Захар Прилепин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Я себя сейчас ощущаю в отпуске», — отметил писатель. Он пояснил, что в военном контракте с Добровольческим корпусом — отдельной структурой оборонного ведомства — устанавливаются конкретные сроки службы. Захар Прилепин подчеркнул, что может возобновить контрактную службу в любой момент.

«Везде пишут, что Прилепин — подполковник Росгвардии. Я не подполковник Росгвардии, я подполковник Добровольческого корпуса», — добавил писатель.

Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону боевых действий на Украине в январе 2023 года. В мае того же года на писателя совершили покушение — под автомобилем взорвалась бомба, он получил тяжелые ранения ног и минно-взрывную травму. В ноябре 2025 года он подписал контракт с Добровольческим корпусом.

В конце апреля 2026 года Захар Прилепин заявлял, что намерен заключить еще один контракт с Добровольческим корпусом. 4 июня «Фонтанка» со ссылкой на несколько источников сообщала, что господин Прилепин согласился занять с осени этого года должность проректора в Горном институте. По данным издания, писатель будет курировать идеологическую и воспитательную работу.