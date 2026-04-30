Захар Прилепин планирует снова уйти на СВО

Писатель Захар Прилепин намерен заключить еще один контракт с Добровольческим корпусом. В условиях боевых действий «это достаточно большой срок», рассказал он в интервью «РИА Новости». Писатель уточнил, что дальнейшие планы пока не готов строить.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Захар Прилепин

В январе 2023 года Захар Прилепин подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону спецоперации российской армии в Донбассе. В ноябре 2025 года он подписал новый контракт с Добровольческим корпусом и вернулся в зону проведения СВО.

Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО в январе 2023 года. В мае того же года на писателя совершили покушение — под автомобилем взорвалась бомба, он получил тяжелые ранения ног и минно-взрывную травму. В октябре 2025 года сообщалось о планах господина Прилепина подписать новый контракт.