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Францию призвали восстановить Атлантический вал

Министр войны США Пит Хегсет пугает десантом иммигрантов

Во Франции в эти выходные отметили 82-ю годовщину высадки союзников в Нормандии. Приехавший на торжества министр войны США Пит Хегсет использовал свое выступление не столько, чтобы вспомнить о прошлом, сколько предупредить Европу на будущее, упрекнув континент в капитуляции перед иммиграцией. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Министр обороны США Пит Хегсет

Министр обороны США Пит Хегсет

Фото: Jeremias Gonzalez, AP

Министр обороны США Пит Хегсет

Фото: Jeremias Gonzalez, AP

Выступая на американском военном кладбище в Кольвиль-сюр-Мер в Нормандии, Пит Хегсет нашел неожиданное применение памяти о высадке союзников. Почтив солдат, погибших за освобождение Франции, он предупредил Европу о новой «высадке». Только теперь, по его словам, речь идет не о десанте освободителей, а о захватчиках-иммигрантах.

«Сегодня различные европейские пляжи подвергаются штурму опасных идеологий. На пляжи Испании, Италии, Греции и Болгарии прибывают лодки, высаживаются люди. Смогут ли европейские столицы остановить это вторжение, или уже слишком поздно?» — заявил представитель администрации Дональда Трампа.

Выступление американца встретили с немалым удивлением.

Особенно странно эти поучения прозвучали в Нормандии, где память о D-Day составляет часть политической и исторической мифологии Запада.

Если власти предпочли пропустить не слишком вежливые слова гостя мимо ушей, то правая пресса, в частности еженедельник Le Journal du Dimanche, уделила этому выступлению внимание, приведя и прямой призыв к европейцам присоединиться к борьбе, которую начали США: «Америка должна показать путь, и мы это сделаем, но наши союзники должны быть рядом с нами, плечом к плечу».

Американский министр заговорил о «вторжении» именно в тот момент, когда французская статистика опубликовала очередные данные о миграции. Эти цифры способны одновременно подтвердить и опровергнуть тревоги. По данным Национального института статистики Франции (INSEE), миграционный прирост страны достиг исторически высокого уровня.

Но сами миграционные потоки вовсе не растут взрывными темпами, как это часто представляют в политических дебатах. Согласно данным INSEE, в 2024 году во Францию прибыли около 438 тыс. человек, намеренных проживать в стране не менее года. Это на 6% меньше, чем годом ранее. Из них примерно 313 тыс. были иммигрантами, родившимися за границей иностранцами. Остальные — французские граждане, возвращавшиеся из-за рубежа, или французы, родившиеся за пределами страны.

Прироста нет: это меньше, чем в 2022 и 2023 годах, когда статистику заметно увеличил приток украинских беженцев. Формально число «понаехавших» сокращается и постепенно возвращается к уровню 2019 года. Однако и этот уровень сам по себе уже был рекордно высоким. Более того, доля иммигрантов во французском населении продолжила расти и достигла 11,6%.

Сегодня во Франции проживает почти 8 млн иммигрантов. Иными словами, приезжающих становится немного меньше, но население страны продолжает увеличиваться прежде всего за счет миграции.

В 2025 году естественный прирост впервые стал отрицательным: смертей оказалось больше, чем рождений. Без иммиграции население страны уже начало бы сокращаться.

На фоне падения рождаемости и старения населения она превращается в главный демографический двигатель Франции. Поэтому спор идет уже не столько о количестве прибывающих, сколько о способности государства их интегрировать. Для левых снижение числа «понаехавших» служит доказательством того, что разговоры о «затоплении» страны сильно преувеличены. Для правых те же цифры означают прямо противоположное. Они обращают внимание не на небольшое снижение годового потока, а на продолжающийся рост доли иммигрантов в населении.

Пит Хегсет прекрасно понимает эту логику. Его заявление обращено не столько к статистикам, сколько к избирателям. Тем более что последние недели подарили европейским правым идеальную иллюстрацию их тезисов. После беспорядков во Франции, вспыхнувших после победы ПСЖ в Лиге чемпионов, рейтинги Марин Ле Пен и Жордана Барделля вновь пошли вверх. Массовую аудиторию трудно успокоить цифрами. Она плохо их усваивает и склонна подозревать исследователей в подтасовках. Гораздо сильнее на общественные настроения влияет ощущение контроля — или утраты контроля.

Именно это ощущение сегодня становится главным политическим капиталом правых как в Европе, так и в Америке. Едва ли Пит Хегсет всерьез предлагает французам восстановить бункеры Атлантического вала и засесть с пулеметами над заминированными пляжами в ожидании нового нашествия. Он просто использует один из самых сильных политических образов Европы, захваченной, а потом освобожденной. Впереди французская президентская кампания 2027 года, на которой вопрос контроля за иммиграцией неизбежно станет одним из главных. Поэтому выступление американского министра в Нормандии стоит рассматривать скорее как предвыборный лозунг, адресованный избирателям по обе стороны Атлантики.

Алексей Тарханов

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Памятные церемонии начались на военных кладбищах, где похоронены участники высадки в Нормандии

Памятные церемонии начались на военных кладбищах, где похоронены участники высадки в Нормандии

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Президент США Джо Байден встречался с ветеранами на кладбище в Кольвиль-сюр-Мер, британский король Карл III и его супруга королева Камилла были в Вер-сюр-Мер, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо и принц Уэльский Уильям — на пляже «Джуно»

Президент США Джо Байден встречался с ветеранами на кладбище в Кольвиль-сюр-Мер, британский король Карл III и его супруга королева Камилла были в Вер-сюр-Мер, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо и принц Уэльский Уильям — на пляже «Джуно»

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Министр обороны США Ллойд Остин

Министр обороны США Ллойд Остин

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

На церемонии президент Франции Эмманюэль Макрон вручил ветеранам почетные медали

На церемонии президент Франции Эмманюэль Макрон вручил ветеранам почетные медали

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Специальный представитель президента США по вопросам климата, бывший госсекретарь США Джон Керри

Специальный представитель президента США по вопросам климата, бывший госсекретарь США Джон Керри

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Нынешний госсекретарь США Энтони Блинкен

Нынешний госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Изначально Париж планировал пригласить российскую делегацию на церемонию, но не на высшем уровне. Позже Елисейский дворец заявил, что «условий» для приглашения российской стороны нет

Изначально Париж планировал пригласить российскую делегацию на церемонию, но не на высшем уровне. Позже Елисейский дворец заявил, что «условий» для приглашения российской стороны нет

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон (в центре) с супругой Брижит (первая слева) и американский лидер Джо Байден с супругой Джилл

Президент Франции Эмманюэль Макрон (в центре) с супругой Брижит (первая слева) и американский лидер Джо Байден с супругой Джилл

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) на пляже «Омаха»

Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) на пляже «Омаха»

Фото: Virginia Mayo, Pool / AP

Военнослужащие на территории мемориала Второй мировой войны в Кольвиль-сюр-Мер, где похоронены почти 10 тыс. американских солдат

Военнослужащие на территории мемориала Второй мировой войны в Кольвиль-сюр-Мер, где похоронены почти 10 тыс. американских солдат

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Ветераны Второй мировой войны на территории Мемориального комплекса на пляже «Омаха»

Ветераны Второй мировой войны на территории Мемориального комплекса на пляже «Омаха»

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Самолет Lockheed C-130 Hercules совершает маневр на церемонии празднования

Самолет Lockheed C-130 Hercules совершает маневр на церемонии празднования

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Канадские парашютисты высаживаются на пляж «Джуно»

Канадские парашютисты высаживаются на пляж «Джуно»

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Американское военное кладбище в Мемориальном комплексе на пляже «Омаха»

Американское военное кладбище в Мемориальном комплексе на пляже «Омаха»

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой

Президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Американский актер Том Хэнкс перед началом церемонии

Американский актер Том Хэнкс перед началом церемонии

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) и президент США Джо Байден

Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) и президент США Джо Байден

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Участники церемонии на кладбище в Кольвиль-сюр-Мер

Участники церемонии на кладбище в Кольвиль-сюр-Мер

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Принц Уэльский Уильям (в центре) и премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Принц Уэльский Уильям (в центре) и премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Справа налево: принц Уэльский Уильям, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Франции Габриэль Атталь

Справа налево: принц Уэльский Уильям, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Франции Габриэль Атталь

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Участники церемонии на американском кладбище в Кольвиль-сюр-Мер

Участники церемонии на американском кладбище в Кольвиль-сюр-Мер

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

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Памятные церемонии начались на военных кладбищах, где похоронены участники высадки в Нормандии

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Президент США Джо Байден встречался с ветеранами на кладбище в Кольвиль-сюр-Мер, британский король Карл III и его супруга королева Камилла были в Вер-сюр-Мер, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо и принц Уэльский Уильям — на пляже «Джуно»

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Министр обороны США Ллойд Остин

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

На церемонии президент Франции Эмманюэль Макрон вручил ветеранам почетные медали

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Специальный представитель президента США по вопросам климата, бывший госсекретарь США Джон Керри

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Нынешний госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Изначально Париж планировал пригласить российскую делегацию на церемонию, но не на высшем уровне. Позже Елисейский дворец заявил, что «условий» для приглашения российской стороны нет

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон (в центре) с супругой Брижит (первая слева) и американский лидер Джо Байден с супругой Джилл

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) на пляже «Омаха»

Фото: Virginia Mayo, Pool / AP

Военнослужащие на территории мемориала Второй мировой войны в Кольвиль-сюр-Мер, где похоронены почти 10 тыс. американских солдат

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Ветераны Второй мировой войны на территории Мемориального комплекса на пляже «Омаха»

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Самолет Lockheed C-130 Hercules совершает маневр на церемонии празднования

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Канадские парашютисты высаживаются на пляж «Джуно»

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Американское военное кладбище в Мемориальном комплексе на пляже «Омаха»

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Американский актер Том Хэнкс перед началом церемонии

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) и президент США Джо Байден

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Участники церемонии на кладбище в Кольвиль-сюр-Мер

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Президент США Джо Байден

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Принц Уэльский Уильям (в центре) и премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Справа налево: принц Уэльский Уильям, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Франции Габриэль Атталь

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Участники церемонии на американском кладбище в Кольвиль-сюр-Мер

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

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