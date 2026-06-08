Францию призвали восстановить Атлантический вал

Во Франции в эти выходные отметили 82-ю годовщину высадки союзников в Нормандии. Приехавший на торжества министр войны США Пит Хегсет использовал свое выступление не столько, чтобы вспомнить о прошлом, сколько предупредить Европу на будущее, упрекнув континент в капитуляции перед иммиграцией. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны США Пит Хегсет

Фото: Jeremias Gonzalez, AP Министр обороны США Пит Хегсет

Фото: Jeremias Gonzalez, AP

Выступая на американском военном кладбище в Кольвиль-сюр-Мер в Нормандии, Пит Хегсет нашел неожиданное применение памяти о высадке союзников. Почтив солдат, погибших за освобождение Франции, он предупредил Европу о новой «высадке». Только теперь, по его словам, речь идет не о десанте освободителей, а о захватчиках-иммигрантах.

«Сегодня различные европейские пляжи подвергаются штурму опасных идеологий. На пляжи Испании, Италии, Греции и Болгарии прибывают лодки, высаживаются люди. Смогут ли европейские столицы остановить это вторжение, или уже слишком поздно?» — заявил представитель администрации Дональда Трампа.

Выступление американца встретили с немалым удивлением.

Особенно странно эти поучения прозвучали в Нормандии, где память о D-Day составляет часть политической и исторической мифологии Запада.

Если власти предпочли пропустить не слишком вежливые слова гостя мимо ушей, то правая пресса, в частности еженедельник Le Journal du Dimanche, уделила этому выступлению внимание, приведя и прямой призыв к европейцам присоединиться к борьбе, которую начали США: «Америка должна показать путь, и мы это сделаем, но наши союзники должны быть рядом с нами, плечом к плечу».

Американский министр заговорил о «вторжении» именно в тот момент, когда французская статистика опубликовала очередные данные о миграции. Эти цифры способны одновременно подтвердить и опровергнуть тревоги. По данным Национального института статистики Франции (INSEE), миграционный прирост страны достиг исторически высокого уровня.

Но сами миграционные потоки вовсе не растут взрывными темпами, как это часто представляют в политических дебатах. Согласно данным INSEE, в 2024 году во Францию прибыли около 438 тыс. человек, намеренных проживать в стране не менее года. Это на 6% меньше, чем годом ранее. Из них примерно 313 тыс. были иммигрантами, родившимися за границей иностранцами. Остальные — французские граждане, возвращавшиеся из-за рубежа, или французы, родившиеся за пределами страны.

Прироста нет: это меньше, чем в 2022 и 2023 годах, когда статистику заметно увеличил приток украинских беженцев. Формально число «понаехавших» сокращается и постепенно возвращается к уровню 2019 года. Однако и этот уровень сам по себе уже был рекордно высоким. Более того, доля иммигрантов во французском населении продолжила расти и достигла 11,6%.

Сегодня во Франции проживает почти 8 млн иммигрантов. Иными словами, приезжающих становится немного меньше, но население страны продолжает увеличиваться прежде всего за счет миграции.

В 2025 году естественный прирост впервые стал отрицательным: смертей оказалось больше, чем рождений. Без иммиграции население страны уже начало бы сокращаться.

На фоне падения рождаемости и старения населения она превращается в главный демографический двигатель Франции. Поэтому спор идет уже не столько о количестве прибывающих, сколько о способности государства их интегрировать. Для левых снижение числа «понаехавших» служит доказательством того, что разговоры о «затоплении» страны сильно преувеличены. Для правых те же цифры означают прямо противоположное. Они обращают внимание не на небольшое снижение годового потока, а на продолжающийся рост доли иммигрантов в населении.

Пит Хегсет прекрасно понимает эту логику. Его заявление обращено не столько к статистикам, сколько к избирателям. Тем более что последние недели подарили европейским правым идеальную иллюстрацию их тезисов. После беспорядков во Франции, вспыхнувших после победы ПСЖ в Лиге чемпионов, рейтинги Марин Ле Пен и Жордана Барделля вновь пошли вверх. Массовую аудиторию трудно успокоить цифрами. Она плохо их усваивает и склонна подозревать исследователей в подтасовках. Гораздо сильнее на общественные настроения влияет ощущение контроля — или утраты контроля.

Именно это ощущение сегодня становится главным политическим капиталом правых как в Европе, так и в Америке. Едва ли Пит Хегсет всерьез предлагает французам восстановить бункеры Атлантического вала и засесть с пулеметами над заминированными пляжами в ожидании нового нашествия. Он просто использует один из самых сильных политических образов Европы, захваченной, а потом освобожденной. Впереди французская президентская кампания 2027 года, на которой вопрос контроля за иммиграцией неизбежно станет одним из главных. Поэтому выступление американского министра в Нормандии стоит рассматривать скорее как предвыборный лозунг, адресованный избирателям по обе стороны Атлантики.

Алексей Тарханов