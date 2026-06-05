Двое для дворца

Беззаконная ночь, потрясшая французские города после футбольной победы ПСЖ, подняла в предвыборных опросах крайне правых. Рейтинг доверия председателя «Национального объединения» RN Жордана Барделля достиг 47%, прибавив сразу шесть пунктов за месяц. У Марин Ле Пен соответственно 40% и плюс четыре пункта. Пока лепенисты завоевывают новую аудиторию и примеряют на себя роль будущих хозяев Елисейского дворца, левые привычно просят «не играть на руку крайне правым», хотя им стоило бы просить об этом самих погромщиков, считает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Политики Марин Ле Пен и Жордан Барделля

Фото: Manon Cruz / Reuters Политики Марин Ле Пен и Жордан Барделля

Фото: Manon Cruz / Reuters

Во французской политике сложилась уникальная ситуация: сильнейшая партия страны живет сразу с двумя кандидатами в президенты. Формально во главе националистического лагеря остается 58-летняя Марин Ле Пен. Именно она трижды выходила на президентские выборы, дважды пробивалась во второй тур и больше десяти лет занималась превращением экстремистского «Национального фронта» своего отца в более респектабельное «Национальное объединение» (RN).

Но рядом с ней появился 30-летний Жордан Барделля, который уже перестал выглядеть ее учеником. Еще недавно его представляли как молодого председателя партии, которому предстоит долго ждать своего часа. Теперь в опросах, где отдельно фигурируют кандидатуры Марин Ле Пен и Жордана Барделля, молодой председатель регулярно опережает матерую политическую наставницу. В результате RN все меньше напоминает партию одного лидера и все больше — партию с двумя головами. Причем обе головы смотрят в сторону президентского дворца.

Первое объяснение лежит на поверхности. После судебного решения, поставившего под вопрос участие Марин Ле Пен в президентских выборах 2027 года, часть избирателей заранее переносит свои симпатии на ее возможного преемника. Однако только этим разницу объяснить уже невозможно.

Жордан Барделля постепенно собирает вокруг себя несколько иной электорат.

Если Марин Ле Пен остается безусловным фаворитом среди традиционных сторонников партии, рабочих, фермеров, жителей небольших городов, то Барделля все увереннее чувствует себя среди молодых избирателей, представителей среднего класса и даже части буржуазного электората.

Особенно заметно это в Париже и его пригородах, где «Национальное объединение» долгое время оставалось политическим чужаком и даже пугалом, а теперь зримо или незримо присутствует даже на муниципальных выборах.

Партия, десятилетиями обвинявшаяся в политической токсичности, сегодня получает выгоду именно от того, что ее может возглавить новый человек, не принадлежащий к семье Ле Пен. Для части французов голосование за Барделля оказывается психологически проще. За ним нет ни воспоминаний о «людоеде» Жан-Мари Ле Пене, ни десятилетий политической демонизации «Национального фронта». Он выглядит новым человеком в системе, даже если представляет ту же самую политическую силу.

Пока французские телеканалы показывали разгромленные витрины, горящие автомобили и столкновения с полицией, рейтинги лидеров «Национального объединения» шли вверх. Министр внутренних дел говорил о «перегибах» и «эксцессах празднования», но миллионы французов видели совсем другую картину, сотни задержанных, разграбленные магазины, нападения на полицейских. На этом фоне риторика «Национального объединения» оказывается предельно доходчивой.

Марин Ле Пен говорит о «сценах хаоса». Жордан Барделля — о «квазигражданской войне». Формулировки разные, диагноз один: государство теряет контроль над улицей.

Можно спорить с такой оценкой, считать ее преувеличением, но политически она действует на электорат. И если Ле Пен по-прежнему ассоциируется прежде всего с протестным голосованием, Барделля постепенно превращается в «кандидата порядка». Именно такого кандидата сегодня ищет часть правого и правоцентристского электората, разочарованного как в макронизме, так и в традиционных «республиканцах».

Марин Ле Пен остается главным политическим представителем своего лагеря. Она обладает опытом, узнаваемостью и самым преданным электоратом. Но внимание прессы, интерес социологов и любопытство части избирателей смещаются к Барделля, который куда лучше чувствует себя в социальных сетях, где сегодня формируется значительная часть политической повестки. При сохранении нынешней тенденции вопрос о том, кто станет кандидатом «Национального объединения» в 2027 году, может решиться не в суде и не на партийном съезде. Его решат сами избиратели, если результаты опросов будут регулярно подтверждать преимущество молодого политика и его более высокие шансы на завоевание Елисейского дворца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предвыборная агитация в Париже

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ Предвыборная агитация в Париже

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ

Парадокс заключается в том, что помогают ему в этом не только собственные успехи, но и ошибки противников. После каждой ночи погромов, после каждого разграбленного магазина и каждой сожженной машины левые политики повторяют, что происходящее «играет на руку крайне правым». Но это уже не предупреждение, а констатация факта.

Жордан Барделля мечтает объединить националистов, консерваторов, часть либеральных правых и разочарованных центристов в одну большую партию власти.

У него впереди год, чтобы этим заняться, и нет сомнений, что каждый выход левых на улицы, каждая громкая насильственная акция в поддержку Ирана, Палестины и против «старой Франции» только усилят его позиции. Риторика молодого политика во многом следует победной стратегии Николя Саркози, выигравшего президентскую гонку 2007 года на волне шока после «бунтов предместий» 2005 года. Тогда будущий обитатель Елисейского дворца обещал «вычистить шпану пескоструйкой» и сумел превратить тему безопасности в главный вопрос кампании.

Проблема же левых заключается в том, что они все чаще оказываются в положении адвокатов, а не обвинителей. Одни из них объясняют насилие социальной фрустрацией, другие — эйфорией футбольной победы, третьи — чрезмерной жесткостью полиции. Избиратель же видит прежде всего разбитые витрины и отсутствие порядка. Если эта тенденция продолжится, борьба за Елисейский дворец будет все больше вестись не между правыми и левыми программами, а между обещанием порядка и поиском оправданий для его отсутствия. В такой кампании преимущество явно будет на стороне двухголового «Национального объединения».