«В такие дни невозможно не думать, что Франция действительно больна»

Победа парижского ПСЖ в Лиге чемпионов спровоцировала массовые беспорядки во Франции. Они до сих пор остаются одной из самых обсуждаемых тем в мире. Во Франции кто-то считает реакцию на «инциденты» преувеличенной, кто-то говорит о том, что страна привыкает к насилию и, значит, больна. В мире же скорее исследуют случившееся и надеются на то, что со временем страна научится праздновать правильно.

Столкновения полиции и футбольных фанатов во Франции

Фото: Abdul Saboor / Reuters Столкновения полиции и футбольных фанатов во Франции

L’Humanite (Париж, Франция) Победа ПСЖ: пытаясь спекулировать на инцидентах, ультраправые сами портят праздник Инциденты, конечно, имели место… Были и вандалы. Но кто стоял за всем этим? Все ли они были парижанами или теми подростками из пригородов, которых так презирают правые и ультраправые? Конечно, нет. Но ультраправые, однако, оттоптались на них.

L'Opinion (Париж, Франция) Городское насилие: опасность привыкания Масштабное насилие в городах, вспыхнувшее в субботу под предлогом празднования победы столичного клуба в Лиге чемпионов, было трагическим образом предсказуемо. Так же, как год назад, и теперь, и всякий раз, когда у парижских болельщиков появляется повод что-то отпраздновать. И рефлексы уже укоренились: магазины забивают окна досками, семьи благоразумно остаются дома, а порядочные болельщики сокращают празднование до минимума. Но постоянно приспосабливаясь, мы рискуем ко всему этому привыкнуть. За год при той же ситуации мы прошли путь от всеобщего возмущения до самоуспокоенного «все под контролем». В следующем году мы вовсе решим, что ничего не произошло? Или возобладает бунтарских дух: будем обвинять полицию в том, что она не дает выразить радость фейерверками?.. Чтобы решить проблему, для начала надо признать ее существование. В данном случае — факт того, что множество молодых людей настолько основательно порвали с нормами приличий, что больше не могут даже представить себе «вечеринку» иначе, как в виде разгрома чего-то, грабежа и поджогов.

Le Figaro (Париж, Франция) После победы ПСЖ: национальная слава и позор Говорят, что спорт объединяет людей. Здесь же он, похоже, сводит с ума, делает их жестокими и безрассудными… В других городах Европы этой истерии в дни футбольных матчей не существует... Так в чем проблема?.. К сожалению, виновных не арестовывают и не осуждают, как следовало бы. Как долго мы будем относиться к этим недопустимым ритуалам как к чему-то само собой разумеющемуся? Можем ли мы терпеть, чтобы национальное единство, столь прекрасное в своей славе, разрывалось позором?.. В такие дни невозможно не думать, что Франция действительно больна.

Sueddeutsche Zeitung (Мюнхен, Германия) Эйфория, волнения — и один погибший Париж учится праздновать в футбольном смысле. Пока что не обошлось без столкновений с полицией, без беспорядков, без разграбления магазинов, без нанесения ущерба городскому имуществу. Но постепенно это придет. Эйфория и волнения. В ночь футбольного праздника в Париже много действующих лиц, и не все они думают о футболе. Во-первых, есть болельщики ПСЖ, как старые, так и новые. Они образуют давно разочарованное сообщество из центра города и пригородов, которое с трудом сживается с внезапной славой своего клуба. Рядом с фанатами, настроение которых зашкаливает, в такие ночи на улицу выходит молодежь из пригородов. Они используют и разжигают хаос, чтобы затем вступить в столкновения с полицией. У них есть своего рода политические мотивы, подпитываемые многочисленными случаями полицейской жестокости в пригородах. А кроме того, есть небольшая группа людей, которые в тени всеобщей радости разбивают витрины магазинов, воруют одежду или все, что найдут. Это проходимцы, использующие триумф. Их мотивы — мотивы мелких преступников — банальны. Крайне правые в стране представляют сопутствующий ущерб таких ночей как доказательство того, что у Франции есть проблемы с населением пригородов, с иммигрантами, что государство не может контролировать это явление, короче говоря — что пришло время им взять власть в свои руки. Что ж, Париж только учится праздновать.

Associated Press (Нью-Йорк, США) В столице Франции прошел парад в честь «Пари Сен-Жермен» после столкновений, омрачивших победу в Лиге чемпионов. В воскресенье огромная толпа болельщиков мирно собралась возле Эйфелевой башни, чтобы отпраздновать вторую победу «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов, которая была омрачена ночными столкновениями по всей Франции, в ходе которых полиция задержала сотни людей. Фанаты начали праздновать в Париже вечером в субботу после финального свистка в Будапеште, где «Пари Сен-Жермен» стал победителем Лиги чемпионов. Болельщики прошли маршем по улицам рядом с Триумфальной аркой, некоторые запускали фейерверки, а автомобили гудели. Парижская полиция сообщила, что небольшие группы людей устраивали беспорядки в разных местах, некоторые из них громили магазины, а также поджигали мусор и велосипеды на улицах. После первой победы ПСЖ в Лиге чемпионов в мае 2025 года около 201 человека в столице Франции получили травмы, полиция задержала по всей Франции более 500 человек.

Подготовили Яна Рождественская, Николай Зубов