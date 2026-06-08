Содержать дороги Челябинска за 3,4 млрд рублей будут три компании

Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска заключил договоры на содержание городских трасс в 2026–2027 годах с ООО «Группа компаний „Автодор“», «Строймеханизация» и «Стройтех». Общая стоимость контрактов составила почти 3,4 млрд руб., указано на портале госзакупок.

Больше всего договоров подписали с челябинской компанией «Автодор». Она будет обслуживать Курчатовский, Тракторозаводский, Ленинский и Советский районы за 2 млрд руб. Московской «Строймеханизации» достались Металлургический и Калининский районы за 834,1 млн руб. Последний контракт по Центральному району получило челябинское ООО «Стройтех» за 535,7 млн руб. Подрядчикам предстоит поддерживать хорошее состояние дорог, мыть их, убирать мусор и снег, делать мелкий ремонт самих трасс и бордюров, а также скашивать траву на обочинах. Соглашения рассчитаны на год — с начала июля 2026 года до конца июня 2027-го. Общая протяженность дорог, которые необходимо обслуживать, составляет 715,5 км.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, прошлые контракты в основном разделили эти компании. «Автодор» обслуживал Курчатовский и Ленинский районы за 656,7 млн руб. «Строймеханизация» получила Металлургический и Калининский районы за 674,7 млн руб. Центральный район содержал «Стройтех» за 367,1 млн руб. При этом два самых дорогостоящих договора достались АО «Ойкумена» (Москва). С подрядчиком заключили контракты на содержание дорог в Советском районе по цене 439,4 млн руб. и трасс в Тракторозаводском районе за 434,9 млн руб.

Виталина Ярховска