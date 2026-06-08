За сутки имя соболенку для молодежного фестиваля на Урале предложили 300 человек

Почти 300 человек со всего Урала и не только за сутки предложили имя соболенку — символу Международного фестиваля молодежи, который осенью пройдет в Екатеринбурге, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр из видео департамента информполитики Свердловской области Фото: кадр из видео департамента информполитики Свердловской области

В списке наиболее популярных — Малахитик, Снежок, Екатик, Рифей, Демид, Мир, Фестик, Мирон, Самоцветик, Данила, Тимоша. Большое количество имен связано с регионом — «Урал», «Уралик», «Ураленок», «Уральчик».

Чаще всего свои варианты предлагали жители Екатеринбурга — каждый третий поступил от них. Немало предложений пришло от других жителей Свердловской области — из Нижнего Тагила, Краснотурьинска, Ревды, Первоуральска, Верхней Пышмы, Режа, Сухого Лога, Березовского. Имена также присылали из других регионов России: Тюмени, Челябинска, Оренбурга, Москвы, Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО).

Конкурс на имя соболенка 7 июня объявил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Варианты имени для талисмана фестиваля можно предлагать до 26 июня. Итоговый вариант объявят на мероприятии ко Дню молодежи. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября — событие объединит 10 тыс. участников из 190 стран.

Ирина Пичурина