Паслер объявил конкурс на имя соболенка — символа фестиваля молодежи

Губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил о конкурсе на имя соболенка, который станет символом Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«С сегодняшнего дня и до 26 июня каждый уралец может предложить свой вариант имени талисману. Итоговый вариант озвучим на мероприятии ко Дню молодежи»,– сообщил глава региона в своих соцсетях.

6 июня в Санкт-Петербурге на ПМЭФ-2026 презентовали брендбук фестиваля, одним из символов которого стал уральский соболь. До фестиваля осталось менее 100 дней.