На Ставрополье спрос на мороженое вырос на 10%

В мае 2026 года число покупок мороженого в Ставропольском крае выросло на 10% год к году. Средняя цена за сладость составила 59 руб., что на 5% ниже, чем в аналогичный период 2025 года. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В соседнем Краснодарском крае средняя стоимость мороженого увеличилась на 9% по сравнению с прошлым годом и составила 58 руб., при этом количество покупок сократилось на 20%.

В Ростовской области также наблюдается снижение продаж мороженого на 11% по сравнению с предыдущим годом, а средняя цена за порцию выросла до 91 руб., что на 11% больше, чем в 2025 году.

Наталья Белоштейн