На ЧЭМК снова начал работать участок по выплавке и переработке ферросплавов

С начала июня на Челябинском электрометаллургическом комбинате запущено производство на участке по выплавке и переработке ферросплавов. В апреле работу подразделения приостановили из-за снижения спроса на продукцию, сообщает пресс-служба предприятия.

Участок необходим для максимально эффективного использования сырья и возврата в производственный цикл материалов, которые образуются на других площадках ЧЭМК. В подразделении работают около 170 человек, которых на время приостановки работы этого цеха распределили в другие. По словам начальника производственного управления ЧЭМК Алексея Бородина, запуск производства связан с достаточным объемом накопленного сырья для переплавки.

Виталина Ярховска