На ЧЭМК временно урезают производство в одном из плавильных цехов

На Челябинском электрометаллургическом комбинате на три месяца снижают объем производства на участке по выплавке и переработке ферросплавов цеха №7. Информацию „Ъ-Южный Урал“ подтвердили в пресс-службе ЧЭМК.

Причиной стало существенное снижение спроса на ферросплавы, то есть невозможность сбывать всю производимую продукцию. Решение коснется 170 сотрудников, которых переведут в другие цеха. Им также предоставят отпуск в соответствии с утвержденным графиком. В ближайшие дни руководство комбината издаст соответствующий указ. Остальные подразделения завода работают в штатном режиме.

Виталина Ярховска