«Нейс-Инжиниринг» инвестировал 346 млн рублей в промкомплекс на Дону

В строительство производственного комплекса в Новочеркасске Ростовской области компания «Нейс-Инжиниринг» инвестировала 346 млн руб. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные минэкономразвития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На предприятии будет создано 50 рабочих мест.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в 2025 году «Нейс-Инжиниринг» заявлял о намерении построить завод по производству сельхозтехники и грузоподъемного оборудования в Ростовской области с объемом инвестиций в 850 млн руб.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Нейс-Инжиниринг» зарегистрировано в Новочеркасске в 2023 году. Основной вид деятельности — производство автотранспортных средств. Руководителем является Кирилл Смирнов.

Наталья Белоштейн