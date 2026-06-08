В Челябинске завели дело после нападения собак на кандидата в депутаты Госдумы

СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело после нападения стаи собак на бывшего депутата регионального законодательного собрания, кандидата в депутаты Государственной думы РФ Алексея Денисенко. Дело заведено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщает пресс-служба госоргана.

Об инциденте сообщил сам Алексей Денисенко в своих соцсетях. По словам горожанина, он гулял с собаками, когда на них напали дикие животные. Челябинцу пришлось наложить несколько швов. Алексей Денисенко отметил, что такая ситуация стала возможна из-за закона, принятого предыдущим составом заксобрания региона.

«Он [закон] обязал местные власти тратить бюджетные деньги на отлов, содержание и стерилизацию собак. На каждую особь уходит столько, сколько получает средний пенсионер. Каков итог? Деньги тратятся вместо людей на собак, а те продолжают бегать по улицам стаями — только теперь с „сережками-чипами“ в ушах», — подчеркнул Алексей Денисенко.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие случившемуся.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, с 2026 года заработало челябинское муниципальное учреждение по отлову бездомных собак.

Виталина Ярховска