В Челябинске с 1 января заработает муниципальная служба по отлову собак

Челябинское муниципальное учреждение по отлову бездомных собак начнет работу с 1 января. Об этом сообщил глава города Алексей Лошкин на пресс-подходе 22 декабря.

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

В настоящий момент формируются бригады для отлова животных. МКУ уже получило четыре специальных автомобиля, в ближайшее время поступит необходимое оборудование и технику.

Создание муниципального казенного учреждения для отлова животных глава Челябинска Алексей Лошкин анонсировал 26 ноября на встрече с журналистами. Сейчас услуги по обращению с безнадзорными животными выполняют подрядчики.

По данным «СПАРК-Интерфакс», МКУ «Служба по обращению с животными без владельцев на территории города Челябинска» зарегистрировано 1 ноября этого года. Директором назначен Михаил Костенко.

