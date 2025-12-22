В Челябинске с 1 января заработает муниципальная служба по отлову собак

Челябинское муниципальное учреждение по отлову бездомных собак начнет работу с 1 января. Об этом сообщил глава города Алексей Лошкин на пресс-подходе 22 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

В настоящий момент формируются бригады для отлова животных. МКУ уже получило четыре специальных автомобиля, в ближайшее время поступит необходимое оборудование и технику.

Создание муниципального казенного учреждения для отлова животных глава Челябинска Алексей Лошкин анонсировал 26 ноября на встрече с журналистами. Сейчас услуги по обращению с безнадзорными животными выполняют подрядчики.

По данным «СПАРК-Интерфакс», МКУ «Служба по обращению с животными без владельцев на территории города Челябинска» зарегистрировано 1 ноября этого года. Директором назначен Михаил Костенко.