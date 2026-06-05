Имя замгубернатора Новосибирской области исчезло с сайта правительства региона

С сайта правительства Новосибирской области удалено имя Юрия Петухова, занимавшего пост первого вице-губернатора региона. Изменения на официальном портале правительства области внесены сегодня в 9:44.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Вчера ряд Telegram-каналов со ссылкой на источники сообщили о якобы задержании в Москве первого вице-губернатора Юрия Петухова. Силовые ведомства и власти региона задержание высокопоставленного чиновника не комментировали.

58-летний Юрий Петухов являлся одной из ключевых фигур в руководстве Новосибирской области. На пост первого вице-губернатора его назначил глава региона Владимир Городецкий в 2015 году. До этого господин Петухов, юрист по образованию, возглавлял новосибирскую городскую (2002—2011 годы), а затем и областную избирательные комиссии (2011—2015 годы). Андрей Травников, возглавивший область в 2017 году, сохранил за ним пост первого зама.

Илья Николаев, Валерий Лавский