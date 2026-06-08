Армия Израиля готова ответить на удары Ирана в случае такого приказа

Армия Израиля (ЦАХАЛ) готова нанести удар после ракетного обстрела со стороны Ирана, если получит такой приказ. Об этом заявил начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир.

Как сообщает ЦАХАЛ в Telegram, сейчас Эяль Замир проводит оперативные совещания с высшим военным руководством. «Армия обороны Израиля нанесет решительный удар по противнику, как только будет дан приказ»,— сказал он.

Пресс-секретарь армии Эфи Дефрин заявил, что Израиль усилит удары по «Хезболле» в Ливане в ответ на иранский ракетный обстрел.

Накануне Иран атаковал Израиль в ответ на удары ЦАХАЛа по Ливану. В северной части страны звучали сирены. Все выпущенные ракеты были перехвачены, отметила израильская сторона.