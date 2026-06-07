News.am: оппозиционные партии побеждают на выборах в парламент Армении

Оппозиционные партии «Сильная Армения», «Процветающая Армения» и «Крылья единства», а также блок «Армения» опережают правящую партию премьер-министра республики Никола Пашиняна по общему числу голосов. Об этом сообщает News.am со ссылкой на результаты экзитпола.

«Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна набирает 29% голосов, блок «Армения» бывшего президента республики Роберта Кочаряна — 13,2%, «Процветающая Армения» Гагика Царукяна — 6,1%, партия «Крылья единства» Армана Татояна — 4,6%. У правящей партии «Гражданский договор» — 32,7% голосов. Так, правящая партия теряет абсолютное большинство в парламенте.

Голосование завершилось в 20:00 (19:00 мск). По данным ЦИК, итоговая явка на выборах составила 58,97%.

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