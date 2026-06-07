Какими путями идти к хорошей жизни

В воскресенье, 7 июня, в Армении прошли парламентские выборы, итоги которых определят вектор развития страны на годы вперед. Главный вопрос: сохранит ли Армения союзнические отношения с Россией или будет отходить от нее, окончательно взяв курс на сближение с Евросоюзом и США. Судя по первым, предварительным итогам, Никол Пашинян останется у власти, однако и у оппозиционных сил есть шанс укрепить свои позиции, что не сулит премьер-министру легкой жизни. За выборами в Ереване наблюдала корреспондент “Ъ” Лусине Баласян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Не успел премьер-министр Армении Никол Пашинян отойти от избирательной урны, как журналисты буквально забросали его вопросами. И многие — ожидаемо касались России

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Не успел премьер-министр Армении Никол Пашинян отойти от избирательной урны, как журналисты буквально забросали его вопросами. И многие — ожидаемо касались России

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Избирательные участки в воскресенье открылись в 8:00 по местному времени. Участок на улице Чехова в Ереване, оборудованный в здании детского сада, поначалу практически пустовал, если не считать армянских и иностранных журналистов, толпившихся у входа в ожидании премьер-министра Никола Пашиняна. Лидеру партии «Гражданский договор», конечно, дали проголосовать, но после этого буквально забросали вопросами. И многие ожидаемо касались России.

«Отношения с Россией имеют институциональную основу и опираются на взаимном уважении. Но некоторые действующие в Армении силы пытаются создать напряженность в армяно-российских отношениях»,— констатировал Пашинян. Он уточнил, что с президентом РФ Владимиром Путиным у него «очень тесные отношения», поэтому никаких проблем, в сущности, нет.

Внешнеполитический выбор страны — это, пожалуй, ключевой аспект нынешних парламентских выборов, особенно в условиях изменившихся геополитических реалий.

В период правления Никола Пашиняна, который занимает пост премьера с 2018 года, Армения потеряла Карабах, согласовала мирный договор с Азербайджаном, начала переговоры о нормализации отношений с Турцией и наметила курс на евроинтеграцию, сохраняя членство в Евразийском экономическом союзе. Возможность такого совмещения и прежде волновала Москву, в преддверии выборов реакция российских властей на новый курс армянского правительства стала гораздо более болезненной.

Помимо призывов к Армении сделать окончательный выбор, например, путем референдума, о нем говорил в том числе Владимир Путин, Россия за последний месяц ограничила импорт в страну армянских товаров, от фруктов до рыбы. Армянские власти при этом убеждали население, что частично потерю экспорта компенсируют за счет поставок в страны Евросоюза, а большинство вопросов с Россией будут решены уже после выборов.

Многие армянские избиратели смотрят на действия своего правительства неодобрительно. «Мы должны быть друзьями»,— говорит пожилой житель Еревана, стоящий в очереди на избирательном участке. Такое мнение здесь приходится слышать часто. Но некоторые в то же время признаются, что не до конца понимают позицию России, «ведь ее никто не хотел обидеть».

«Нам вообще надо научиться жить самим по себе. Быть только с Россией или только с Европой — ничего из этого хорошего не выходит. У всех свои интересы»,— говорит Ася, молодая сценаристка. Она разочаровалась в основных политических силах Армении: ни власти, ни оппозиции Ася не доверяет.

«Хочется, чтобы было все хорошо» — эту фразу я слышала здесь многократно. Для кого-то это означает, что жизнь надо менять к лучшему, для других — что ничего не нужно менять. «Как есть — уже хорошо»,— отвечает пожилая женщина на вопрос, каких изменений она ждет после выборов.

В Ереване много рассуждают на тему того, выйдет ли оппозиция на улицы, если сочтет результаты выборов подтасованными. «Даже если результат многих не устроит, никто с этим ничего не будет делать»,— убежден 21-летний парень, который впервые пришел голосовать.

Ожидаемый результат — парламентское большинство «Гражданского договора». В этой борьбе ему противостоит блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна, партия «Процветающая Армения» Гарика Царукяна и — наиболее популярная оппозиционная сила — недавно созданный блок «Сильная Армения» главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна, находящегося под домашним арестом в Ереване.

Предвыборная кампания сопровождалась уголовными делами в отношении оппозиции и многочисленными задержаниями. И день голосования не стал исключением: 7 июня сотрудники полиции устроили обыск в офисе «Сильной Армении» в городе Гюмри. Пять человек задержали по обвинению в даче или получении взятки за некие действия, связанные с выборами. Самвел Карапетян в воскресенье заявил, что за последние два дня задержали более 100 его сторонников. По словам Гарика Царукяна, задержаны 50 человек из числа поддерживающих его партию. Оппозиционеры утверждают, что зафиксировали на выборах многочисленные нарушения со стороны представителей правящей партии.

При этом Самвел Карапетян, чьи сторонники встречали его у избирательного участка аплодисментами, в ответ на вопрос о планах политической силы на случай проигрыша заверил: такого плана нет и не будет. «Сценарий зависит от армянского народа, как у меня может быть другой план? Как народ решит, так и решит»,— пояснил бизнесмен, ставший политиком.

По предварительным оценкам, оппозиция может немного нарастить свои силы в парламенте, что вынудит «Гражданский договор» учитывать позицию оппонентов при выстраивании своей политики. Однако окончательная расстановка сил в будущем парламенте прояснится после завершения подсчета голосов.

Примечательно, что, по последним данным, явка на выборах составила 58,97% (1 млн 476 597 человек) — это значительно больше, чем в 2021 и 2018 годах (тогда явка составляла 49,3% и 48,6% соответственно).

Очереди на участках в Ереване ко второй половине воскресенья становились все длиннее. «Такого еще не было!» — услышала я удивленный голос пожилой женщины, подошедшей к одному из участков в центре города.

«Прийти на выборы — наш гражданский долг»,— объясняют люди в очереди. Один из них, говоря о возможных итогах выборов, замечает: «На самом деле все хотят одного. Все хотят хорошей жизни. Вкусно есть, вкусно пить, жить в мире. Вопрос только в том, какими путями к этому идти».

Лусине Баласян, Ереван