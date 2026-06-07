В партии Пашиняна заявили о задержании 200 человек за нарушения перед выборами

В Армении задержали 200 человек по подозрению в нарушении избирательного законодательства в день тишины накануне выборов в парламент республики. Об этом сообщил глава предвыборного штаба правящей партии премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» Араик Арутюнян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Республики Армения Фото: Правительство Республики Армения

«Мы начали несколько процессов, связанных с нарушениями в день тишины, были опубликованы десятки записей, возбуждены десятки дел в связи с нарушением избирательных законов»,— сказал господин Арутюнян (цитата по News.am).

Правоохранительные органы ворвались в офис оппозиционного блока «Сильная Армения» и задержали троих человек, сообщает News.am. По словам представителей блока, адвокатам не позволяют войти в офис. «Цель подобных силовых действий — сорвать работу нашего штаба»,— сказали представители «Сильной Армении».

Голосование завершилось в 20:00 (19:00 мск). По состоянию на 17:00 (16:00 мск) явка составила 48,9%. За места в парламенте Армении борются 18 политических сил — 16 партий и два блока, включая «Гражданский договор» Никола Пашиняна, который занимает должность премьер-министра республики с 2018 года.

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