Страны ОПЕК+ сохранили квоты на добычу нефти до конца года

Участники ОПЕК+ утвердили установленные до конца 2026 года квоты на добычу нефти. Страны также одобрили план секретариата ОПЕК для достижения целей хартии сотрудничества. Это следует из заявления по итогам министерской встречи ОПЕК+.

Министры ОПЕК+ поручили секретариату ОПЕК разработать план достижения целей хартии сотрудничества в ноябре 2025 года. Сама хартия была подписана в июле 2019 года. Следующая встреча всех министров ОПЕК+ состоится 29 ноября, следует из заявления.

Семь стран ОПЕК+ решили повысить квоту на добычу нефти в июле на 188 тыс. баррелей в сутки. Квота России увеличена на 62 тыс. б/с, до 9,8 млн б/с.