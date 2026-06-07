Reuters: США потребовали от Ирана раскрыть МАГАТЭ данные о ядерных объектах

США требуют от Ирана раскрыть Международному агентству по атомной энергии данные о состоянии разрушенных ядерных объектов и хранившегося там обогащенного урана. Это следует из проекта резолюции США к заседанию Совета управляющих МАГАТЭ. С документом ознакомился Reuters.

Резолюция была разослана 35 странам, входящим в Совет управляющих МАГАТЭ. Заседание состоится 8 июня в Вене. Иран должен предоставить МАГАТЭ доступ для проверки состояния ядерных объектов, указано в проекте резолюции. США подчеркнули, что требование должно быть выполнено «без промедления».

В июне 2025 года США и Израиль нанесли удары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе. США заявляли, что ядерная программа Ирана уничтожена. В феврале США и Израиль начали новую военную операцию против Ирана. Одной из целей США назвали недопущение получения Ираном ядерного оружия.