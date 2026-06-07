Хостингу негде упасть

Десятки хостинг-провайдеров и VPN-сервисов, работающих в том числе в России, пострадали после отключения питания в ЦОД nLighten. Владельцы ЦОДов без предупреждения клиентов выключили серверные стойки после ряда рейдов, которые проводили нидерландские власти. Все это привело к потере клиентов, каскадному эффекту отказа, а также снижению доверия к европейской инфраструктуре. Участники рынка указывают на необходимость распределения серверов по нескольким юрисдикциям для резервирования в том числе VPN-доступа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Внезапное отключение серверов в европейском дата-центре nLighten 2 июня затронуло десятки хостинг-провайдеров и VPN-сервисов, работающих в том числе и в России. Инцидент произошел в цепочке между владельцем ЦОД nLighten — дистрибутором MIRhosting — и конечными хостингами. На момент публикации материала оборудование все еще выключено. В результате отключения питания пострадали VDSina, McHost и ряд других крупных провайдеров.

За несколько дней до отключения нидерландская финансово-следственная служба (FIOD) провела рейды в дата-центрах, задержала двух человек и изъяла более 800 серверов по подозрению в нарушении санкций против РФ. По версии следствия, инфраструктура использовалась для поддержки российских кибератак и дезинформации на территории РФ.

Через несколько дней nLighten отключил электропитание MIRhosting без предварительного уведомления. При этом резервные копии оказались заблокированы внутри обесточенных стоек, доступ к ним оказался потерян, рассказал “Ъ” источник, близкий к отрасли. Также он предполагает, что такое решение было принято для минимизации рисков владельца ЦОДа.

По данным нидерландской газеты De Volkskrant, именно серверы WorkTitans и MIRhosting активнее всего использовались в пророссийских кибератаках на голландские государственные ресурсы в ноябре прошлого года. Ответственность за те атаки взяла на себя группировка NoName057(16).

Отключение питания затронуло десятки хостинг-провайдеров, известных российским пользователям. Оценить полный масштаб последствий опрошенные “Ъ” эксперты затрудняются, однако только у одного из пострадавших хостинг-провайдеров было отключено не менее 15 тыс. сайтов, согласно DNS-статистике, а также это привело к сбоям в работе нескольких популярных в России VPN-сервисов.

Внезапное отключение также повлияло на работу многих VPN-сервисов, развернувших инфраструктуру в том числе на серверах одного из упомянутых хостингов, подтверждают три собеседника “Ъ” в крупных VPN-сервисах. Как отмечает гендиректор одного из них Артем Васильев, после сбоя его компании пришлось переносить сервис на другую инфраструктуру, используя бэкапы. По его словам, в последний месяц Европол проводит облавы на провайдеров, замеченных в сотрудничестве с российским рынком. Его компания планирует переход на провайдеров без связей с Россией.

Ранее “Ъ” писал о проблемах российских IT-компаний с доступом к зарубежным ресурсам разработки из-за ограничений VPN. В конце марта Роскомнадзор начал активную борьбу с VPN-трафиком — к январю уже было ограничено 439 сервисов обхода блокировок.

По оценке партнера практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергея Кудряшова, ущерб от действий nLighten складывается из оттока клиентов и невозвратных платежей за хостинг. «Архитектура с nLighten, MIRhosting и конечными провайдерами в одной цепочке создала единую точку отказа. Клиенты не получили времени на миграцию. Кроме того, европейский хостинг теперь перестает восприниматься как нейтральная инфраструктура, часть российского бизнеса уйдет в другие юрисдикции»,— предполагает он. Консультант по интернет-безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий считает, что помимо европейских VPN-площадок есть еще много локаций и юрисдикций, благосклонно относящихся к деньгам российских граждан. «Поэтому сильно ситуацию это не изменит. Будет небольшой спад использования VPN на время поиска других площадок, и все вернется на круги своя»,— уверен господин Лукацкий.

Филипп Крупанин