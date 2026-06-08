От поддержки до высылки

Госдума 8 июня возвращается к пленарной работе после «региональной недели». В июне депутаты планируют рассмотреть законопроекты о выдворении иностранцев, детях бойцов СВО, рожденных с применением вспомогательных технологий, а также о помощи семьям сотрудников Следственного комитета РФ (СКР). Вероятно, дождутся своего часа забракованные профильным комитетом поправки о запрете иноагентам быть учредителями компаний, производящих продукцию для несовершеннолетних.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Во втором чтении будет рассмотрен правительственный законопроект, увеличивающий число правонарушений, из-за которых иностранцы должны покинуть Россию (в первом чтении принят 13 мая). Поправки к Административному кодексу устанавливают выдворение в качестве безальтернативного наказания по двадцати статьям. В их числе — нарушение требований режима ЧС (ст. 20.5), участие в деятельности иностранной или международной нежелательной организации (ст. 20.33), участие в несанкционированных митингах (ст. 5.38), принуждение к участию или отказу от участия в забастовке (ст. 5.40). В ряде статей вводится новый состав именно для иностранцев — мелкое хулиганство при неповиновении полиции (ст. 20.1), распространение воздействующих на подсознание телепрограмм и кинофильмов, а также публикация инструкций по сборке бомб и предложений по дистанционной продаже алкоголя (ст. 13.15). Сейчас выдворение иностранца — это лишь одно из возможных наказаний. Инициатива правительства сделает его обязательным дополнением к штрафу.

Во втором чтении будут рассмотрены поправки депутатов и сенаторов к профильному закону, дополняющие перечень направлений профилактической деятельности новым пунктом — о противодействии киберугрозам (в первом чтении принят 24 марта).

На июнь запланировано первое чтение двух законопроектов группы сенаторов и депутатов, посвященных посмертному установлению отцовства в случаях, если ребенок был рожден с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Поправки к Семейному кодексу и закону «Об актах гражданского состояния» направлены на поддержку ветеранов боевых действий и членов их семей. Если ребенок рожден с использованием ВРТ, то по истечении 300 дней после смерти супруга его матери запись об отце будет вноситься на основании свидетельства о браке, нотариально удостоверенного согласия умершего и документа медицинской организации, подтверждающего использование биоматериала. Также предусматривается возможность при жизни нотариально зафиксировать согласие на присвоение ребенку имени и фамилии либо передать это право матери. Напомним, в конце мая Госдума в первом чтении одобрила законопроект о праве ветеранов боевых действий и их жен бесплатно пользоваться ВРТ, в том числе процедурой экстракорпорального оплодотворения.

Ожидается рассмотрение в первом чтении поправок группы депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по молодежной политике Артемом Метелевым («Единая Россия», ЕР) о поддержке детских и молодежных некоммерческих организаций (НКО). В случае принятия на них смогут рассчитывать не только общественные объединения, но и иные НКО, работающие по направлениям молодежной политики. Помимо федеральной власти возможность оказания такой поддержки получат регионы, муниципалитеты и федеральная территория «Сириус». Законопроект вводит единые критерии: стаж работы — не менее года, соответствие установленным организационно-правовым формам и отсутствие в реестре иностранных агентов. Также будет создан общероссийский электронный реестр НКО, работающих в сфере молодежной политики.

Вероятно, в июне дождутся первого чтения внесенные год назад поправки о запрете иностранным агентам быть учредителями СМИ для детей и подростков. Авторами законопроекта выступили депутат Динар Гильмутдинов (ЕР) и Госсобрание (парламент) Башкирии. Правительство признало законопроект «нуждающимся в существенной доработке», а комитет по информационной политике рекомендовал его отклонить, ссылаясь на возможную конкуренцию норм: профильный закон и без того запрещает иноагентам производить продукцию для несовершеннолетних. Впрочем, авторы предлагают запретить им еще и учреждать юридические лица и СМИ «в целях производства и (или) распространения указанной продукции», хотя действующее законодательство не требует указывать возраст аудитории в учредительных документах.

В июне состоится первое чтение законопроекта Брянской облдумы о дополнительных льготах для Героев Советского Союза и России, а также полных кавалеров ордена Славы, поддержанного правительством. Авторы предлагают в первоочередном порядке предоставлять их детям места в школах и детских садах по месту жительства. Наконец, во втором чтении будут рассмотрены правительственные поправки, устанавливающие право семей сотрудников СКР на единовременную выплату для приобретения или строительства жилья в течение года со дня смерти кормильца. В первом чтении инициатива была одобрена 28 октября 2025 года.

Ксения Веретенникова