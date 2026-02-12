В правительстве одобрили идею о бесплатном ЭКО для ветеранов спецоперации и их жен

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о бесплатном проведении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) для ветеранов боевых действий и их супруг. Речь идет в том числе об экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО) и искусственной инсеминации, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

В пояснительной записке, на которую ссылается газета, необходимость изменений объясняется двумя причинами: военнослужащие уходят на фронт в молодом возрасте, не успев завести детей, а также фиксируются случаи кастрации военнопленных украинскими военными.

Отдельные положения касаются вдов погибших ветеранов. Они смогут воспользоваться ВРТ при наличии нотариально заверенного согласия супруга на использование биоматериала. Для подтверждения отцовства в случае рождения ребенка более чем через 300 дней после смерти потребуются свидетельство о браке, согласие и медицинские документы — это позволит детям получать социальные выплаты.

Порядок применения процедур предстоит утвердить Минздраву, финансирование — правительству. В отзыве кабмина содержится ряд замечаний. Так как сейчас ВРТ проводятся только по медпоказаниям, нужны поправки в закон об основах охраны здоровья. Вдобавок нормы законопроекта распространяются на всех участников боевых действий, тогда как затраты просчитаны только для участников специальной военной операции (СВО). Также отмечается необходимость дополнительных поправок в гражданское и пенсионное законодательство, последствия которых пока сложно оценить.