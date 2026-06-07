Трамп подтвердил готовность США приобретать доли в ИИ-компаниях
Президент США Дональда Трамп заявил, что американские власти готовы приобретать доли в компаниях, занимающихся искусственным интеллектом (ИИ). Эти его слова цитируют ведущие СМИ, включая The Washington Post и Financial Times.
Фото: Mark Schiefelbein, AP
Так господин Трамп прокомментировал недавнюю публикацию The Wall Street Journal. Со ссылкой на источники газета писала, что высокопоставленные американские чиновники обсуждают возможность приобретения долей в крупных ИИ-компаниях. По данным издания, консультации начались после предложения главы OpenAI Сэма Альтмана о государственном участии в капитале компаний в прошлом году.
В ответ господин Трамп заявил, что действительно собирается обсуждать этот вопрос с крупными ИИ-компаниями, при этом не назвав никакие конкретные корпорации. По его словам, речь идет о том, «чтобы американцы могли получить выгоды от успехов ИИ».