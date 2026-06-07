Ратмир Мавлиев подал жалобу на отказ признать незаконными действия СКР

Сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев, обвиняемый в превышении должностных полномочий и получении взяток, подал жалобу на постановление Советского райсуда Уфы, отказавшегося признать незаконными действия следователей. Заявление зарегистрировано 1 июня.

Как сообщал «Ъ-Уфа», защита главы администрации Уфы, находящегося под домашним арестом, настаивает, что следователь и кримининалист СКР незаконно изъяли у господина Мавлиева клок волос и слюну для дальнейших анализов. Две жалобы чиновника на действия правоохранительных органов Советский райсуд отклонил.

Поводом для отбора биоматериалов могла быть проверка на наличие наркотиков. По данным СМИ, анализы не выявили содержания запрещенных веществ в биоматериале Ратмира Мавлиева.

В Верховный суд Башкирии материалы жалоб еще не поступили.

Идэль Гумеров