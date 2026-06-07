Выставка «Яркие дни», фестиваль культуры России и концерт на берегу Обского моря

Что ждет гостей выставки «Яркие дни», где состоится фестиваль культуры России «Непостижимые», который объединит четыре исторические эпохи — от древней Руси до современности, а также когда пройдет ежегодный концерт на берегу Обского моря.

7 июня (воскресенье)

В Доме ученых СО РАН откроется выставка каллиграфии в рамках фестиваля «Сибирская весна», приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры. В рамках мероприятия предусмотрены мини-лекции, викторины и мастер-классы. Начало в 10:00.

В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка омского художника-пейзажиста Святослава Капралова «Яркие дни». В экспозиции представлено около 40 живописных полотен — пейзажей и городских сцен. Обращают на себя внимание крупноформатные произведения, которые подчеркивают масштаб композиций и мощную эмоциональную силу запечатленных образов. Начало в 12:00.

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На берегу Обского моря состоится ежегодный благотворительный концерт «Музыка у воды». Исполнитель и автор проекта — композитор Рената Миронова, выпускница Новосибирской государственной консерватории, лауреат международных конкурсов, участница международных конференций и фестивалей. Начало в 19:00.

8 июня (понедельник)

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В Новосибирской государственной филармонии покажут спектакль «Скандальное происшествие». На сцене выступят Павел Поляков, Валерия Лесовая, Петр Владимиров и другие. У мистера Кэттла, управляющего единственным банком в небольшом провинциальном британском городе Брикмилле, жизнь очень строго организована. Однажды, почти добравшись до своего банка, он останавливается у витрины магазина, торгующего детскими игрушками. С этого момента его жизнь кардинально меняется. Начало в 19:00.

9 июня (вторник)

Еще одно мероприятие в новосибирской филармонии — запись концерта академического симфонического оркестра Московской государственной филармонии от 11 октября 2024 года в концертном зале им. П. И. Чайковского. Прозвучат «Утес», «Вокализ», «Восточный танец» Сергея Рахманинова и «Симфония №5» Петра Чайковского. Начало в 19:00.

10 июня (среда)

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В НОВАТе пройдут гастроли Бурятского государственного академического театра оперы и балета. Артисты представят двухактный балет, созданный в рамках 100-летия Республики Бурятия, «Земля веры — Баргуджин Тукум». Это современная интерпретация вечной истории любви, вдохновленная бурятской мифологией, где мир шаманизма пересекается с миром буддизма. Начало в 19:00.

11 июня (четверг)

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В камерном зале Новосибирской государственной филармонии состоится концерт «Летние мелодии». Мероприятие пройдет в рамках цикла «Концерты на открытом воздухе». Для тех, кто собирается отметить наступление теплых дней хорошей музыкой, эстрадный оркестр филармонии и ведущие солисты исполнят популярнейшие песни и мелодии: от «Старого клена» и «Черного кота» до многообещающего «Полета на Луну» и «Ночных странников» из репертуара Фрэнка Синатры. Начало в 19:00.

12 июня (пятница)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Савин Михаил / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Савин Михаил / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В Новосибирском государственном краеведческом музее откроется выставка «Родня». Это возможность внимательно рассмотреть семейный фотоальбом народов Сибири начала XX века. На снимках запечатлены те, кто когда-то приехал в эти суровые края в поисках новой судьбы, и те, чьи предки жили здесь всегда: алтайцы, буряты, казахи, ненцы, ханты, хакасы, эвенки и теленгиты. Начало в 12:00.

Александра Стрелкова