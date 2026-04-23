Слабая одежда на вырост

По итогам 2025 года фешен-рынок России вырос на 6% в денежном выражении, однако в натуральном продажи сократились на 8–10%. Наступивший год ничего хорошего индустрии не обещает: за этот период ее обороты увеличатся в лучшем случае на 3–5% в денежном выражении, прогнозируют эксперты.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 2026 году продажи одежды, обуви и аксессуаров не будут расти, даже если на рынке реализуется оптимистический сценарий развития. Таким прогнозом с “Ъ” поделилась гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс. По итогам 2025 года фешен-рынок вырос на 6%, до 3,94 трлн руб., говорится в годовом отчете FCG. Годом ранее рост был на уровне 12%. Несмотря на то что в денежном выражении рынок все еще находится в позитивной зоне, объем продаж в натуральном выражении в 2025 году сократился на 8–10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В 2026 году, по мнению Анны Лебсак-Клейманс, учитывая показатели 2025 года, прогнозы ЦБ и Минэкономики, возможны три варианта развития фешен-рынка. Оптимистический сценарий может реализоваться, если инфляция составит 3,5–4,5%, а средняя ключевая ставка ЦБ — 11–13%. Тогда рост номинальных оборотов рынка одежды и обуви составит 3–5% в деньгах, продажи в натуральном выражении сохранятся на уровне 2025 года. Базовый сценарий предполагает инфляцию в 4–5%, а среднюю ключевую ставку — 13–15%, тогда весь розничный рынок вырастет на 1,1%, конкретно сегмент одежды и обуви — на 1–3% в денежном выражении, но натуральные продажи упадут на 4–5%.

По пессимистическому сценарию инфляция вырастет до 10,5–12,5%, а средняя ключевая ставка ЦБ — 17,5–19,5%. При таком сочетании высокой инфляции и жесткой денежно-кредитной политики розничный рынок фактически окажется в стагнации — рост будет не выше 0,3%. Это будет означать значительное сокращение продаж в натуральном выражении — примерно на 10–13%, прогнозируют в FCG.

Опрошенные “Ъ” участники рынка подтверждают тенденцию, описанную FCG: выручка растет, натуральные продажи — нет.

«Новые коллекции заказываем уже с меньшим количеством вещей»,— поясняет президент Baon Илья Ярошенко. В 2026 году наиболее вероятным кажется базовый сценарий — с небольшим номинальным ростом в деньгах и снижением в натуральном выражении, говорит гендиректор Familia Александр Гришак.

По итогам первого квартала 2026 года средний чек на одежду и обувь в России составил чуть больше 3 тыс. руб., увеличившись на 6% год к году, подсчитали в сервисе «Чек Индекс». Число покупок снизилось на 4%. Однако за тот же период прошлого года средний чек рос примерно так же (на 5%), а число покупок снижалось на 11% год к году.

Замедлению негативной динамики способствовало то, что зима 2026 года оказалась более холодной и снежной, чем годом ранее, и это стимулировало покупки теплой одежды, отмечают аналитики «Чек Индекса». Тем не менее покупатели продолжают придерживаться сберегательной модели потребления и тратятся на обновление гардероба неохотно. Причину этого в FCG видят в доходах населения: несмотря на их номинальный рост, покупка одежды все еще затруднительна для примерно половины жителей страны.

Общее охлаждение спроса после перегрева, который был на фешен-рынке в 2022–2023 годах, уже привело к волне закрытий и оптимизаций, отмечается в отчете FCG.

За 2025 год закрылись, например, Incity, Just Clothes, Face Code и другие бренды. Крупные игроки, включая Gloria Jeans и O’stin, сократили число магазинов. В 2026 году закрытия продолжаются: о проблемах, например, сообщил бренд Gate31. Однако есть крупные игроки, которые продолжают расти даже на фоне общего охлаждения,— например, Lime и Melon Fashion Group в 2025 году показали заметный рост выручки, отмечает фешен-аналитик Ольга Штейнберг.

Рост рынка пока поддерживают онлайн-продажи, отмечают в FCG. В Wildberries отметили, что по итогам 2025 года темпы роста продаж одежды и обуви на площадке вдвое опережали продажи других товаров. У Ozon по итогам 2025 года спрос в категории увеличился в 1,8 раза, а в первом квартале 2026 года динамика усилилась — спрос вырос вдвое. В «Яндекс Маркете» отметили, что фешен-сегмент на маркетплейсе в 2025 году вырос «на десятки процентов», но конкретных цифр не привели. В Lamoda зафиксировали рост продаж на 15% в деньгах и на 10% в штуках. Однако онлайн-сегмент пока не в силах компенсировать общую просадку рынка, резюмируют в FCG.

Виктория Колганова