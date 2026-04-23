Слабая одежда на вырост
Российский фешен-рынок за год прибавил 6% только за счет роста цен
По итогам 2025 года фешен-рынок России вырос на 6% в денежном выражении, однако в натуральном продажи сократились на 8–10%. Наступивший год ничего хорошего индустрии не обещает: за этот период ее обороты увеличатся в лучшем случае на 3–5% в денежном выражении, прогнозируют эксперты.
В 2026 году продажи одежды, обуви и аксессуаров не будут расти, даже если на рынке реализуется оптимистический сценарий развития. Таким прогнозом с “Ъ” поделилась гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс. По итогам 2025 года фешен-рынок вырос на 6%, до 3,94 трлн руб., говорится в годовом отчете FCG. Годом ранее рост был на уровне 12%. Несмотря на то что в денежном выражении рынок все еще находится в позитивной зоне, объем продаж в натуральном выражении в 2025 году сократился на 8–10%.
В 2026 году, по мнению Анны Лебсак-Клейманс, учитывая показатели 2025 года, прогнозы ЦБ и Минэкономики, возможны три варианта развития фешен-рынка. Оптимистический сценарий может реализоваться, если инфляция составит 3,5–4,5%, а средняя ключевая ставка ЦБ — 11–13%. Тогда рост номинальных оборотов рынка одежды и обуви составит 3–5% в деньгах, продажи в натуральном выражении сохранятся на уровне 2025 года. Базовый сценарий предполагает инфляцию в 4–5%, а среднюю ключевую ставку — 13–15%, тогда весь розничный рынок вырастет на 1,1%, конкретно сегмент одежды и обуви — на 1–3% в денежном выражении, но натуральные продажи упадут на 4–5%.
По пессимистическому сценарию инфляция вырастет до 10,5–12,5%, а средняя ключевая ставка ЦБ — 17,5–19,5%. При таком сочетании высокой инфляции и жесткой денежно-кредитной политики розничный рынок фактически окажется в стагнации — рост будет не выше 0,3%. Это будет означать значительное сокращение продаж в натуральном выражении — примерно на 10–13%, прогнозируют в FCG.
Опрошенные “Ъ” участники рынка подтверждают тенденцию, описанную FCG: выручка растет, натуральные продажи — нет.
«Новые коллекции заказываем уже с меньшим количеством вещей»,— поясняет президент Baon Илья Ярошенко. В 2026 году наиболее вероятным кажется базовый сценарий — с небольшим номинальным ростом в деньгах и снижением в натуральном выражении, говорит гендиректор Familia Александр Гришак.
По итогам первого квартала 2026 года средний чек на одежду и обувь в России составил чуть больше 3 тыс. руб., увеличившись на 6% год к году, подсчитали в сервисе «Чек Индекс». Число покупок снизилось на 4%. Однако за тот же период прошлого года средний чек рос примерно так же (на 5%), а число покупок снижалось на 11% год к году.
Замедлению негативной динамики способствовало то, что зима 2026 года оказалась более холодной и снежной, чем годом ранее, и это стимулировало покупки теплой одежды, отмечают аналитики «Чек Индекса». Тем не менее покупатели продолжают придерживаться сберегательной модели потребления и тратятся на обновление гардероба неохотно. Причину этого в FCG видят в доходах населения: несмотря на их номинальный рост, покупка одежды все еще затруднительна для примерно половины жителей страны.
Общее охлаждение спроса после перегрева, который был на фешен-рынке в 2022–2023 годах, уже привело к волне закрытий и оптимизаций, отмечается в отчете FCG.
За 2025 год закрылись, например, Incity, Just Clothes, Face Code и другие бренды. Крупные игроки, включая Gloria Jeans и O’stin, сократили число магазинов. В 2026 году закрытия продолжаются: о проблемах, например, сообщил бренд Gate31. Однако есть крупные игроки, которые продолжают расти даже на фоне общего охлаждения,— например, Lime и Melon Fashion Group в 2025 году показали заметный рост выручки, отмечает фешен-аналитик Ольга Штейнберг.
Рост рынка пока поддерживают онлайн-продажи, отмечают в FCG. В Wildberries отметили, что по итогам 2025 года темпы роста продаж одежды и обуви на площадке вдвое опережали продажи других товаров. У Ozon по итогам 2025 года спрос в категории увеличился в 1,8 раза, а в первом квартале 2026 года динамика усилилась — спрос вырос вдвое. В «Яндекс Маркете» отметили, что фешен-сегмент на маркетплейсе в 2025 году вырос «на десятки процентов», но конкретных цифр не привели. В Lamoda зафиксировали рост продаж на 15% в деньгах и на 10% в штуках. Однако онлайн-сегмент пока не в силах компенсировать общую просадку рынка, резюмируют в FCG.
«Нам нужно быстрее реагировать на тренды»
Блицинтервью
Уход с российского рынка части международных ритейлеров в 2022–2023 годах побудил российские маркетплейсы запускать собственные торговые марки (СТМ). О том, зачем крупным площадкам нужны свои бренды в условиях охлаждения потребительского спроса, “Ъ” рассказал управляющий директор по стратегии и корпоративному развитию Lamoda Алексей Николаев.
Алексей Николаев
— Lamoda развивает свои бренды, например Nume, Mademan. Зачем площадке понадобилось их запускать?
— Для нас это инструмент закрытия ассортиментных ниш, которые мы видим в аналитике спроса. Каждый запуск основан на данных о поведении покупателей и тестировании гипотез небольшими коллекциями. Для крупных площадок СТМ — это способ быстрее реагировать на спрос, контролировать качество продукта и формировать уникальное предложение для клиента. С точки зрения позиционирования наши собственные бренды сфокусированы прежде всего в среднем и премиальном ценовых сегментах, а также на спортивных товарах.
— Какую долю в обороте вашей площадки сейчас занимают СТМ?
— У Lamoda восемь собственных брендов, четыре из них запущены в конце 2025 года. Еще рано оценивать долю. Nume в первый год продаж вошел в топ-10 брендов Lamoda, а его узнаваемость достигла 46% за восемь месяцев.
Мы планируем постепенно наращивать долю продаж СТМ в ближайшие два-три года, но без резких скачков. Нам нужно быстрее реагировать на тренды, точнее попадать в запросы покупателей. И свои бренды позволяют это делать. При этом мы не рассматриваем СТМ как инструмент замещения партнерских марок — для нас принципиально сохранять сбалансированный портфель.
— Где сейчас отшиваются коллекции СТМ?
— Мы выстраиваем полный производственный цикл. Например, при запуске Lamoda Home мы начинали с работы с локальными поставщиками, что позволило быстрее тестировать гипотезы, контролировать качество и масштабировать успешные модели.
— С какими брендами в первую очередь конкурируют ваши марки?
— Со всем ассортиментом на нашей платформе на равных условиях. У товаров СТМ на Lamoda нет привилегированного размещения в выдаче, они участвуют в ранжировании и маркетинговых механиках. Это один из ключевых принципов платформы — здоровая конкуренция без «теплых мест» только под свои марки. Мы стремимся быть эффективной платформой с широким ассортиментом под любые запросы и бюджеты, где собственные бренды дополняют, а не заменяют другие марки.
— Вы упомянули, что хотите сделать больший акцент на спортивных товарах. Уже есть запущенные бренды спорттоваров? Чем эта ниша привлекательна?
— Да, мы уже запустили два спортивных бренда — Loom (женская одежда для йоги, пилатеса и фитнеса) и Sonu (ориентирован на более широкий сегмент тренировок для мужчин и женщин). В обоих брендах мы делаем ставку на технологичные материалы и комфорт. В Sonu также появилась обувь, включая беговые кроссовки с карбоновой пластиной. Спорт — одна из самых популярных категорий на платформе, в 2025 году продажи в этом сегменте выросли на 24%. Развитие собственных брендов здесь выглядит логичным шагом.