Рособрнадзор: формат домашнего задания в школах нужно изменить из-за развития ИИ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что формат домашних заданий в школах необходимо изменить из-за развития искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, отработка пройденного материала должна стать более ориентированной практику.

«Нужен такой формат заданий, который заинтересует ребенка или заставит его, смотивирует к тому действию, что он что-то должен сделать: или какой-то проект, или какую-то практическую часть задания, или что-то выучить»,— сказал господин Музаев в разговоре с «РИА Новости» в кулуарах ПМЭФ.

Глава Рособрнадзора отметил, что стремительное развитие ИИ — серьезный вызов как для школьного, так и для высшего образования.

Около 80% российских школьников регулярно пользуются ИИ, сообщил на ПМЭФ глава Минцифры Максут Шадаев. Кроме того, с 1 сентября профиль «Искусственный интеллект» будет внедрен в школьную программу.