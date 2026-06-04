Шадаев: 80% школьников регулярно пользуются ИИ-ассистентами

Около 80% российских школьников регулярно пользуются ИИ-ассистентами, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Минцифры Максут Шадаев. Так он проиллюстрировал возрастную разницу в использовании современных технологий.

«Она (разница.—"Ъ") сейчас очень хорошо видна на ИИ-ассистентах, особенно в школах... 80% детей используют постоянно ИИ-ассистенты. Понятно, что в отношении старшего, более взрослого, поколения цифры сильно меньше. И здесь мы должны создавать определенные условия, когда и старшее поколение осваивает все последние современные сервисы»,— сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

С 1 сентября российские школьники на занятиях по информатике начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» (ИИ). В феврале Минпросвещения уже включило учебники «Введение в искусственный интеллект» для 5-6-х, 7-8-х и 9-х классов в федеральный перечень школьных пособий.