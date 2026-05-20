В российских школах с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект»

Составлено ИИ-Ассистентъ

Внедрение профиля «Искусственный интеллект» в школьную программу является частью более широкой тенденции по интеграции ИИ в образовательный процесс России. Президент Владимир Путин ещё в ноябре 2023 года призывал внедрять обучение ИИ в школьные программы, приводя в пример Китай. Это должно способствовать проникновению искусственного интеллекта в различные сферы, хотя, по его словам, недостаточно только ввести его в школьную программу.

Минпросвещения РФ активно работает над этим направлением, предложив использовать программные средства на основе ИИ на уроках информатики и разрабатывая единые подходы к применению ИИ в образовании. Для этого создана рабочая группа с участием экспертов и IT-компаний. Цель состоит в том, чтобы определить задачи, которые ИИ может решать, и учесть риски, связанные с его использованием.

Существуют опасения, что из-за распространения ИИ школьные домашние задания могут потерять свой традиционный смысл, поскольку школьники могут использовать ИИ для получения готовых ответов. Однако, по мнению заместителя главы администрации президента Максима Орешкина, технологии ИИ также могут расширить возможности образования, помогая выявлять индивидуальные особенности каждого ребёнка и развивать его потенциал. Эксперты и студенты уже активно используют ИИ в обучении, что подтверждает необходимость адаптации учебных программ и разработки этических норм его применения.

Развитие ИИ в России до 2030 года определено национальной стратегией, которая предусматривает увеличение числа работников с навыками ИИ до 80% и ежегодное количество выпускников образовательных организаций в этой сфере до 15 тысяч. В рамках этой стратегии также планируется повысить доверие россиян к ИИ-технологиям до 80%.