Захарова прокомментировала взрыв украинского морского дрона в Румынии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, не намерена ли Румыния закрыть представительство Украины после случая со взорвавшимся в порту Констанца морским дроном.

«Президент Румынии признал, что взорвавшийся в порту города Констанца дрон был украинским, потерявшим управление. Вопросы МИДу Румынии: 1. когда планируете закрыть украинское представительство или выслать украинских дипломатов?»— написала госпожа Захарова в Telegram.

5 июня в порту Констанца взорвался морской беспилотный аппарат. Пострадавших не было. Позже Украина признала, что беспилотник принадлежал ВСУ. Информацию также подтвердил президент Румынии Никушор Дан, который пояснил, что несший взрывчатку украинский дрон входил в группу из четырех аппаратов, потерявших управление.