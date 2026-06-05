В Румынии установили принадлежность взорвавшегося в порту дрона

Взорвавшийся утром 5 июня в порту румынской Констанцы морской беспилотник принадлежал Украине, сообщил президент Румынии Никушор Дан. По его словам, ВСУ потеряли контроль над устройством в ходе радиоэлектронной борьбы.

«Военно-морской беспилотник, который взорвался сегодня утром в порту Констанца, наряду с другими аналогичными боевыми средствами был частью военной операции, проводимой Украиной <...> Украинские вооруженные силы потеряли контроль над этими средствами в результате радиоэлектронной борьбы»,— написал румынский лидер в X.

Аналогичную причину попадания беспилотника в пространство Румынии назвали ВМС Украины. Украинская сторона утверждает, что передала информацию об устройствах Румынии, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения.

Благодаря полученным данным румынские власти смогли эвакуировать людей в районе порта. Остальные вышедшие из-под контроля беспилотники взорвались под наблюдением береговой охраны в безопасной зоне.