Беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что во время ночной атаки БПЛА были атакованы инфраструктурные объекты в разных районах города.

«Ранним утром объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах были атакованы БПЛА», — сообщил глава Петербурга. Пострадали несколько человек.

Господин Беглов не привел подробностей. Он уточнил, что работает оперштаб, «силы и средства приведены в повышенную готовность».

В аэропорту Пулково задержаны несколько десятков рейсов. Горожане сообщают о сбоях в работе мобильной связи. «Фонтанка» пишет, что над городом «поднимается мощный столб дыма», который видно из разных районов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что за ночь над регионом сбили 50 беспилотников. Губернатор Петербурга Беглов говорил, что принятые перед проведением Петербургского международного экономического форума меры безопасности — исчерпывающие. ПМЭФ открывается сегодня и продлится до 6 июня.