Мирра Андреева выиграла Roland Garros
Россиянка Мирра Андреева выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису
Россиянка Мирра Андреева выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису и впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема.
Мирра Андреева
Фото: Matthew Stockman / Getty Images
Мирра Андреева победила спортсменку из Польши Майю Хвалиньску со счетом 6:3, 6:2. Россиянка вышла в финал после победы над украинкой Мартой Костюк (6:1, 6:3).
Победа Мирры Андреевой стала первой для российских теннисисток в одиночном разряде Roland Garros с 2014 года, когда турнир выиграла Мария Шарапова.
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