«Подобного не было уже достаточно долго»

Мирра Андреева вышла в финал турнира Большого шлема «Ролан Гаррос». В полуфинале российская теннисистка обыграла украинку Марту Костюк в двух сетах (6:1, 6:3). Теперь в финале Андреева сыграет с полькой Майей Хвалинской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thibault Camus, AP Фото: Thibault Camus, AP

Мирра Андреева начала матч здорово. Первый гейм Костюк взяла только при счете 4:0 в пользу нашей теннисистки, которая, правда, играла не без шероховатостей, но подавала с высокой скоростью, иногда 190 км/ч. К тому же порой выдавала отрезки, которые восхищали как болельщиков, так и комментаторов. Кстати, поддержка у Мирры была серьезная. После удачных ударов публика на корте Филиппа Шатрие ей аплодировала.

В итоге уверенная победа россиянки в первом и во втором сетах фактически не оставила украинке шансов. При счете 3:0 уже все стало понятно. Но наставница россиянки испанка Кончита Мартинес даже в этот момент нервничала. Она постоянно вскакивала со своего места, что смаковали режиссеры трансляции. Победа ее подопечной (6:3) во второй партии заставила Мартинес улыбаться, а Мирру — заплакать. В 19 лет спортсменка впервые в своей карьере вышла в финал турнира Большого шлема, показав при этом вполне зрелую игру, уверен теннисный обозреватель “Ъ” Евгений Федяков, который сейчас работает на парижских кортах:

«Проявилось то, чего раньше не хватало Андреевой в важных матчах. Она проявила себя опытным бойцом. И наконец-то в ключевой момент оказалась на высоте именно психологической борьбы».

После этой победы поклонники тенниса нашей страны уже начали мечтать о российском финале «Ролан Гаррос». Ведь во второй полуфинал пробилась также наша теннисистка Диана Шнайдер. Причем на предыдущей стадии она оставила не у дел первую ракетку мира — белоруску Арину Соболенко. А в полуфинале Шнайдер ждала польская спортсменка Майя Хвалинска.

Главная сенсация этого турнира перед стартом занимала 114-е место в мировом рейтинге. Хвалинска своим тягучим, но креативным теннисом постоянно ставила Шнайдер в тупик и взяла верх в двух сетах, которые продолжались более двух часов. Несмотря на то, что перед стартом этого «Ролан Гаррос» о Майе Хвалинской мало кто знал, уровень ее игры очень высок, рассказал “Ъ FM” заслуженный тренер России Борис Собкин:

«Майя Хвалинская играет, на первый взгляд, неказисто. Подача у нее, конечно, отстает по многим параметрам, но все остальное — на самом приличном уровне. Что касается того, что она играет только в защите, это совсем не так. У нее очень важное качество — она быстро переходит от защиты к атаке и атакует очень эффективно».

Теперь в финале «Ролан Гаррос» сойдутся Мирра Андреева и Майя Хвалинска. Россиянка — восьмая ракетка мира и, конечно, безоговорочный фаворит. Но так было перед каждой встречей с участием польской теннисистки, так что ждем женского финала с трепетом и надеждой. Ведь шансы, что наша соотечественница выиграет наконец турнир Большого шлема, велики, а подобного не было уже достаточно долго.

Последний раз тот же «Ролан Гаррос» выигрывала еще Мария Шарапова в 2014 году. Так что финал, который запланирован на 6 мая в 16:00 мск, стоит посмотреть. Правда, официально «Ролан Гаррос» в нашей стране не показывает, но неофициальных трансляций с российскими комментаторами в интернете более чем достаточно.

Владимир Осипов