Советник Путина Кобяков заявил о желании США выйти из переговоров по Украине

Власти США пытаются выйти из переговоров по Украине, потому что понимают неизбежность исхода СВО в пользу России. Такое мнение высказал советник российского президента Антон Кобяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Обратите внимание, как США пытаются выйти из переговоров, — сказал господин Кобяков на брифинге по итогам ПМЭФ (цитата по "Интерфаксу"). — Госсекретарь Рубио открыто говорит: "Не видим смысла"... США разожгли конфликт, всех втянули в него, а теперь делают вид, что могут стать посредниками... Все будет не в их пользу, в нашу пользу».

Вчера президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Штаты вовлечены в процесс урегулирования конфликта России и Украины и хотят «довести это до конца». При этом он поддержал предложение президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

«Я не возражаю. Пусть сами разберутся. Именно я привел их к этой точке, — сказал господин Трамп на борту своего самолета. — Эта война никогда не должна была начаться и никогда бы не началась, если бы я был президентом».

Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ в ответ на предложение господина Зеленского заявил, что «пока не видит смысла» в личной встрече.