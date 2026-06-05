Трамп подтвердил готовность США способствовать урегулированию на Украине

США вовлечены в процесс урегулирования конфликта России и Украины, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, в этой работе участвует в том числе вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP

«Мы все вовлечены в это. Мы хотим довести это до конца»,— сказал господин Трамп журналистам на борту самолета по пути в Висконсин (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома). По мнению американского президента, Россия и Украина приближаются к достижению мирного соглашения.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, диалог России и США по урегулированию конфликта на Украине стоит на паузе. «Американская сторона не желает обсуждать иные вопросы до тех пор, пока не произойдет самоурегулирование»,— отметил он. В Кремле считают такой подход неверным, заявил господин Песков.