Власти Крыма предложили новому хозяину квартиры Зеленского открыть в ней музей неонацизма

Власти Крыма предложили создать музей неонацизма в бывшей квартире Владимира Зеленского, купленной новым владельцем. Об этом сообщил председатель госсовета Крыма Владимир Константинов. По его словам, история этой квартиры позволит сделать музейный проект успешным.

«Собственник купил ее за 40 млн руб. Я надеюсь, что он сделает музей по неонацизму, будет очень успешный музей, абсолютно убежден, что этот бренд сработает»,— рассказал господин Константинов в интервью ТАСС на ПМЭФ.

Квартиру супругов Зеленских площадью 119,5 кв. м национализировали в марте 2023 года. Жилплощадь расположена на пятом этаже, с ее балкона открывается вид на Черное море. Квартиру выставили на аукцион с первоначальной стоимостью 24,6 млн руб.

В 2025 году в бюджет Крыма поступило 4,8 млрд руб. от продажи национализированного имущества украинских собственников, сообщали местные власти. В марте 2026-го глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове национализированы все крупные объекты собственности украинских олигархов.