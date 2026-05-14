Во Внуково начали готовиться к посадке пассажиров по биометрии

Московский аэропорт Внуково готовится к проведению эксперимента по посадке пассажиров на рейс по биометрии. Об этом сообщили «Ъ» в авиагавани. После анализа результатов эксперимента руководство аэропорта решит, внедрять ли технологию окончательно.

Внуково предстоит оценить экономические и правовые аспекты технологии, отмечается в сообщении пресс-службы.

С 1 июля посадку по биометрии запустят на рейсах «Аэрофлота» между московским Шереметьево и петербургским Пулково. Чтобы воспользоваться технологией, необходимо заранее зарегистрировать данные в Единой биометрической системе. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года, следует из постановления правительства.