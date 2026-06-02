Песков назвал условие завершения СВО до конца дня

Россия «сохраняет свою открытость» к мирным переговорам с Украиной, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, конфликт на Украине можно завершить до конца суток, если украинский президент Владимир Зеленский прикажет вооруженным силам страны уйти с территории российских регионов.

«Что касается Зеленского и завершения войны до конца года: война может быть завершена до конца суток, мы тоже об этом неоднократно говорили. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов»,— сказал господин Песков на брифинге.

9 мая Владимир Путин заявил, что конфликт России и Украины идет к завершению. Позднее он пояснил, что сделал этот вывод, «исходя из анализа ситуации на поле боя», где российские войска «наступают по всем направлениям». Кремль говорил о готовности Владимира Путина «в любой момент» встретиться с Владимиром Зеленским в Москве либо «в любой другой точке».