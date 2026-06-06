Аппарат правительства Дагестана обновят на 30%

В Дагестане проводится анализ всего аппарата правительства. Его планируется обновить примерно на 30%, сообщил премьер-министр республики Магомед Рамазанов.

По словам премьера, людей, которые не будут соответствовать определенным требованиям, ждет увольнение. Он считает важным, чтобы «не остались не у дел» люди, имеющие хороший профессиональный опыт. «Но те, которые не соответствуют требованиям, мы, конечно, будем принимать решение об их увольнении... (Изменения будут.— "Ъ") не масштабные, но процентов на 30 точно»,— сказал господин Рамазанов в интервью «Вестям».

4 мая президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Меликова, который возглавлял Дагестан с октября 2020 года. Его сменил Федор Щукин, прежде занимавший пост председателя Верховного суда республики. 13 мая премьером был назначен Магомед Рамазанов.

Подробности — в материале «Ъ» «Дагестану готовят тандем».