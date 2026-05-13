Магомед Рамазанов назначен премьером Дагестана

Магомед Рамазанов назначен на пост премьер-министра Дагестана. Указ об этом подписал врио главы республики Федор Щукин, передает его пресс-служба. Господин Рамазанов временно исполнял обязанности председателя правительства с 6 мая.

Сегодня парламент республики единогласно поддержал кандидатуру Магомеда Рамазанова. Новому премьеру Дагестана поручили представить предложения о структуре органов власти и составе правительства. Прежнее указом Федора Щукина отправлено в отставку.