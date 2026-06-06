Песков: Россия приветствует помощь США в урегулировании на Украине

Россия никогда не «носила розовые очки» в отношении возможностей США решить какую-то проблему, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он поприветствовал готовность Вашингтона оказать помощь в урегулировании на Украине.

«Мы приветствуем готовность Вашингтона дальше оказывать добрые услуги и помогать в урегулировании вокруг Украины»,— сказал представитель Кремля в интервью Центральному телевидению Китая (цитата по «РИА Новости»).

Однако господин Песков признал, что и США, и Россия продолжают преследовать свои национальные интересы. «Мы никогда не носили розовые очки. И мы никогда не преувеличивали способности Вашингтона раз и навсегда решить какую-то сложную проблему»,— добавил он.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о готовности американской стороны способствовать урегулированию на Украине. Он убежден, что стороны приближаются к достижению мирного соглашения. Кремль говорил, что Россия и США продолжают общение по имеющимся каналам по теме украинского урегулирования.